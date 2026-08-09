Il est désormais interdit de camper près du Mont Blanc en dessous de 2 500 mètres d'altitude

Le Mont Blanc est un site très prisé des randonneurs mais cet été, il sera interdit de camper en dessous de 2 500 mètres d’altitude.

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Un campeur près du Mont Blanc

Le Mont Blanc est une destination qui fait rêver de nombreux passionnés de nature et d’alpinisme. Cependant, ce sommet est également victime de son succès, comme d’autres montagnes. C’est aussi le cas de l’Everest, transformé en “toilettes à ciel ouvert” à cause de la surfréquentation.

Le Mont BlancCrédit photo : iStock

De plus en plus de personnes décident de gravir le Mont Blanc. En 2019, ils étaient 40 000 alors qu’en 2025, plus de 100 000 personnes se sont rendues au sommet.

“Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le trail, le bivouac. La multiplicité de ces pratiques fait qu’aujourd’hui, il y a très peu d’espace de tranquillité pour la faune”, a indiqué Mailys Doucet, conservatrice de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, à France Info.

Le bivouac interdit près des lacs

Pour protéger le sommet de la surfréquentation, une mesure a récemment été mise en place. Cet été, il est interdit de poser sa tente en dessous de 2 500 mètres d’altitude. Ainsi, le bivouac devient interdit dans la réserve naturelle du Mont Blanc et notamment autour des lacs de montagne, très prisés des campeurs.

Le Mont BlancCrédit photo : iStock

Cette décision a été prise car l’environnement commençait à se dégrader. Autour du lac, des traces de feu, des toilettes sauvages et des déchets sur le sol ont été repérés.

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Où camper près du Mont Blanc ?

Pour être sûr que personne n’enfreint ces nouvelles règles, des patrouilles vont être déployées. Si vous avez l’intention de vous rendre au Mont Blanc cet été et que vous voulez camper, vous devrez vous rendre dans deux aires prévues à cet effet, qui peuvent contenir 90 tentes maximum.

L’été prochain, d’autres réglementations pourraient entrer en vigueur pour protéger ce site naturel menacé.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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