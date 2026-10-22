Ethan, 34 ans, a quitté son crédit à près de 3 000 euros par mois pour vivre à Barcelone et y racheter un glacier : « Je n'imagine pas un monde dans lequel je reviendrais à Londres »

Installé à Barcelone avec son mari, Ethan économise près de 1 800 euros par mois. Il y a racheté un glacier, noté 4,9 sur 5 six mois après son ouverture.

À Londres, Ethan Spibey remboursait près de 3 000 euros par mois pour le crédit de son appartement. À Barcelone, ce Britannique de 34 ans loue avec son mari un duplex sous les toits pour environ 2 000 euros, et il est devenu propriétaire d'un glacier.

Factures comprises, il estime économiser près de 1 800 euros chaque mois depuis son déménagement.

Un glacier au prix d'un apport londonien

Ethan Spibey a quitté son emploi et s'est installé dans la capitale catalane en mai 2025 avec son mari, Soren Scharf, un Allemand de 35 ans. Le couple a ensuite racheté une boutique de glaces baptisée LICK, pour environ 71 000 euros.

Le montant n'a rien d'anodin pour lui. C'est la somme qu'il avait versée comme apport, huit ans plus tôt, pour acheter son appartement de deux chambres à Londres.

Le glacier a ouvert en avril 2026 sur le Carrer del Consell de Cent, en plein centre de Barcelone. Ethan compare l'emplacement à Covent Garden, l'un des quartiers les plus animés de Londres.

« Ce serait comme acheter un commerce à Covent Garden, ce qui serait absurde à envisager à Londres. »

Six mois après l'ouverture, l'adresse affiche déjà plus de 500 avis sur Google Maps, avec une note moyenne de 4,9 sur 5.

Trois allers-retours par mois à Londres

Le glacier n'est pas sa seule source de revenus. Ethan Spibey a créé sa propre société de formation en communication. Ses clients sont au Royaume-Uni, parmi lesquels le Post Office, Siemens et plusieurs associations. Il travaille pour eux à distance depuis Barcelone, trois jours par semaine.

Il retourne à Londres environ trois fois par mois pour des réunions en personne. Un billet d'avion lui coûte autour de 71 euros, selon lui. Son abonnement de train mensuel lui revenait à environ 143 euros quand il vivait en Angleterre.

Tout n'est pas plus simple en Espagne. Certaines démarches, comme l'immatriculation d'une entreprise, se font encore sur papier, alors qu'elles se règlent en ligne au Royaume-Uni. Le Britannique avoue que cette paperasse l'agace en tant que petit commerçant. Les autres patrons du quartier lui tiennent le même discours.

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Le militant derrière une réforme du don du sang

Outre-Manche, Ethan Spibey est surtout connu pour un autre combat. Il a fondé FreedomToDonate, une campagne pour que les hommes gays et bisexuels puissent donner leur sang comme les autres. Le 14 juin 2021, les règles ont changé en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles. Les candidats au don ne sont plus interrogés sur le fait d'être un homme ayant des rapports avec des hommes, mais sur leurs comportements sexuels récents, quel que soit leur genre, selon le service de collecte NHS Blood and Transplant.

Fin décembre 2025, la London Gazette, le journal officiel britannique, a publié sa nomination au rang d'officier de l'ordre de l'Empire britannique, pour services rendus à l'égalité et à l'inclusion dans le don du sang.

Pas de retour en vue

Entre les taux d'intérêt et le prix des loyers à Londres, il estime qu'il n'y a jamais eu de meilleure raison de repenser sa façon de vivre. Seule une énorme opportunité professionnelle pourrait le faire changer d'avis.

« Je n'imagine pas un monde dans lequel je reviendrais à Londres. »

Il dit avoir complètement perdu l'envie d'enchaîner les réunions dans une grande entreprise.

Source : SWNS & NHS Blood and Transplant