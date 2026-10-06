Il vend son appli 46 millions d'euros à Snapchat et part quelques mois en voyage avec sa famille : 11 ans plus tard, ils ne sont jamais rentrés et en sont à 100 pays

Garrett Gee a vendu son appli à Snapchat, puis ses affaires pour voyager. Onze ans plus tard, sa famille a visité 100 pays et a fait de ses aventures un métier.

Vendre son application 54 millions de dollars (environ 46 millions d'euros), puis laisser cet argent de côté pour partir sur les routes avec sa femme et ses enfants : c'est le pari de Garrett Gee, un Américain de l'Utah.

Tout commence fin 2014. Alors étudiant à l'université Brigham Young, Garrett Gee cède à Snapchat Scan, l'application de lecture de codes qu'il a cofondée. Le montant de la transaction, estimé à 54 millions de dollars à l'époque, lui assure un solide matelas financier.

Un an après la vente, en 2015, lui et sa femme Jessica, surnommée « Settie », vendent tous leurs biens et quittent leur maison de l'Utah avec leurs deux jeunes enfants, Dorothy et Manilla. Cette vente leur rapporte 45 000 dollars (environ 38 500 euros). Le plan : voyager cinq ou six mois.

Onze ans plus tard, ce voyage n'a jamais vraiment pris fin. Selon HONOLULU Magazine, la famille Gee, connue sous le nom de « The Bucket List Family », a visité 100 pays.

Un tour du monde financé par la vente de leurs affaires

Deux ans après le départ, en septembre 2017, la famille comptait déjà 45 pays et 150 vols à son actif, d'après CNBC. Et elle n'avait pas dépensé un dollar de l'argent de la vente de Scan.

Au début, les voyages étaient payés grâce à la vente de leurs affaires. Mais Garrett et Jessica filmaient et photographiaient tout pour YouTube et Instagram. Ces publications ont fini par leur rapporter de l'argent, et un séjour censé durer quelques mois est devenu un véritable métier.

Les marques s'en sont mêlées. Disney, GoPro, Airbnb, des hôtels et des marques de vêtements ont signé des partenariats avec eux. Pour Disney, la famille a dormi chaque jour dans un hôtel différent du groupe pendant un mois.

En 2017, une vidéo YouTube sponsorisée rapportait au couple entre 10 000 et 20 000 dollars (environ 8 500 à 17 000 euros), et une publication Instagram entre 5 000 et 8 000 dollars (environ 4 300 à 6 900 euros).

Les Gee ont aussi pris le temps de s'engager. Ils ont levé plus de 50 000 dollars (environ 43 000 euros) pour construire une école au Népal, qui aide à lutter contre la traite de jeunes filles.

Une routine bien rodée, même en voyage

Garrett Gee le répète : ce ne sont pas des vacances sans fin. Le travail est partagé. Jessica s'occupe de la planification et de l'itinéraire, tandis que Garrett gère les vidéos, le montage et les photos.

Les journées suivent un rythme fixe : réveil vers 7 heures, quel que soit le fuseau horaire, école à la maison en fin de matinée, exploration l'après-midi et travail en soirée.

Le principal obstacle, selon lui, c'est un Wi-Fi capricieux. Son bureau change à chaque pays : parfois un bateau, parfois une plage, parfois un café insolite en pleine ville.

Interrogé par CNBC en 2017, il disait même ne pas avoir l'impression de travailler, tant il aime ce qu'il fait :

« J'ai presque l'impression d'avoir triché avec la vie. »

Propos traduits de l'anglais.

La suite après cette vidéo

Onze ans plus tard, un empire familial installé à Hawaï

Depuis 2018, la famille a fait d'Hawaï sa base. Garrett et Jessica ont aujourd'hui trois enfants : Dorothy, 13 ans, Manilla, 11 ans, et Calihan, 8 ans, selon HONOLULU Magazine, qui leur a consacré un portrait en août 2026. Leur audience a grandi avec eux : 1,5 million d'abonnés sur YouTube, 3,1 millions sur Instagram et un demi-million sur TikTok.

Au fil des années, les Gee ont nagé avec des orques au Mexique, plongé dans l'eau glacée de l'Antarctique et croisé un grand requin blanc, dans une vidéo qui a dépassé les 26 millions de vues. Ils ont récemment atteint leur 100e pays, les Philippines, un voyage symbolique : Garrett est à moitié philippin, et le prénom de Manilla s'en inspire.

Cette vie a ses petits effets secondaires, comme le raconte Jessica au magazine :

« Les enfants ont perdu huit dents en avion »

La famille a aussi eu droit à des points de suture dans trois pays, ajoute-t-elle.

Entre-temps, le couple a bâti tout un univers autour de ses aventures : une application, un guide de voyage pour les familles publié par National Geographic, une boutique en ligne de vêtements et d'équipement de plein air, et un livre pour enfants paru chez Disney Hyperion en octobre 2025, qui raconte la décision de partir autour du monde. Toujours selon HONOLULU Magazine, les Gee ont acheté l'an dernier deux îles privées, en Colombie-Britannique et à Tonga, où ils accueillent des familles pour des expériences autour de la faune.

Une série animée est aussi en préparation avec Big Shot Pictures. La famille y deviendra des personnages de dessin animé, dans l'idée d'inciter d'autres familles à rêver et à vivre leurs propres aventures.

Source : CNBC Make It & HONOLULU Magazine