Ils achètent un voilier de 14 mètres sans l'avoir vu et partent vivre à bord avec leurs 3 enfants

Novices en voile, Erin et Dave Carey ont économisé 55 000 euros en deux ans pour acheter un voilier à l'autre bout du monde et y vivre avec leurs trois fils.

En 2015, Erin et Dave Carey mènent une vie bien rangée à Adélaïde, en Australie. Tous deux travaillent pour l'administration australienne, avec de bons salaires, trois jeunes garçons, un gros crédit immobilier et des dettes sur leur carte bancaire. Aucun des deux n'est marin. Un peu plus de deux ans plus tard, la famille s'envole pourtant avec des billets aller simple pour l'île de Grenade, dans les Caraïbes. Là-bas l'attend un voilier de 47 pieds, soit environ 14 mètres, qu'ils ont acheté sans jamais l'avoir vu.

Tout est parti d'une soirée ordinaire devant Netflix. Comme l'a raconté Erin Carey à Euronews Travel en 2022, c'est son mari qui a lancé un peu au hasard Maidentrip, un documentaire consacré à Laura Dekker. Cette jeune Néerlandaise est devenue en janvier 2012, à 16 ans, la plus jeune navigatrice à boucler un tour du monde à la voile en solitaire. Le film a eu sur le couple un effet que personne n'avait prévu :

« Quelque chose dans ce documentaire nous a poussés à changer complètement de vie. »

Dans un entretien accordé à la blogueuse Nora Dunn, du site The Professional Hobo, Erin se souvient avoir posé son téléphone pour regarder le film jusqu'au bout. À la fin, les deux époux se sont tournés l'un vers l'autre avec la même idée en tête :

« Waouh, ça a l'air génial. On devrait faire ça. »

Quelques recherches sur Internet leur apprennent que des dizaines de familles vivent à l'année sur des voiliers, enfants compris. En deux ou trois semaines, la décision est prise : économiser pendant deux ans, puis partir deux ans grâce à un congé sans solde. Leur benjamin a alors environ un an.

Un objectif de 64 000 euros et un budget passé au crible

Premier obstacle, et pas des moindres : l'argent. Le couple estime qu'un voilier adapté à une famille de cinq coûte environ 100 000 dollars australiens, soit quelque 64 000 euros selon la conversion faite par Euronews à l'époque. Ce chiffre devient leur cap. Les enfants quittent l'école privée, Erin et Dave postulent tous les deux à des promotions, les restaurants et les vêtements neufs disparaissent du budget. Chaque dépense doit répondre à une seule question : est-ce utile pour le bateau ?

Deux ans plus tard, ils ont mis de côté 85 000 dollars australiens, soit environ 55 000 euros. Ils empruntent en plus une somme équivalente pour vivre, ce qui leur permet de ne pas travailler pendant leur première année à bord.

Un apprentissage sur un bateau de 6 mètres

Reste à apprendre la voile. Pendant environ 18 mois, la famille s'entraîne sur un petit voilier de 21 pieds, un peu plus de 6 mètres, dans la baie près de chez elle. Le professeur est tout trouvé : le père d'Erin, ancien moniteur de voile. Le couple court aussi chaque mercredi soir des régates dans un club nautique, et va jusqu'à payer pour aider un propriétaire à convoyer son bateau pendant une semaine entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. Selon Euronews, ils suivent également des formations de survie en mer et de premiers secours, et passent leurs permis bateau.

Pour trouver leur voilier, ils font appel à Sailing Totem, une famille de navigateurs qui accompagne ce type de projet. Présents à Grenade à ce moment-là, ces coachs dénichent le bateau pour eux. Les Carey le découvrent le jour où ils y emménagent. Il faut encore trois mois de travaux avant de le mettre à l'eau. Et le jour venu, le couple manque tellement d'assurance qu'il demande à un ami rencontré sur place de l'aider à rejoindre une bouée située à environ 500 mètres. Leur toute première sortie se résume à quelques tours à l'entrée de la baie.

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L'Atlantique, la Méditerranée et une entreprise créée depuis la cabine

Baptisé Roam, leur voilier les emmène pendant près de deux ans à travers les Caraïbes, où les garçons croisent des centaines d'autres enfants de navigateurs. Vient ensuite la traversée de l'Atlantique, vers les Açores et le Portugal. La famille rentre ensuite en Australie, où la pandémie de Covid-19 la retient 18 mois, avant de reprendre la mer en Méditerranée : Espagne, Tunisie, Malte, Italie, Croatie.

Entre-temps, Erin a changé de métier. Au bout de neuf mois à bord, elle sait qu'elle ne retournera pas dans l'administration, où elle a passé près de 20 ans. Une rencontre avec l'équipe de Sailing SV Delos, une chaîne YouTube de voile très suivie, l'amène à créer Roam Generation, une agence de relations presse spécialisée dans le voyage. Elle devient la seule à rapporter un salaire et travaille depuis sa cabine, en achetant une carte SIM illimitée dans chaque pays pour tenir ses visioconférences. Dave, lui, fait l'école aux trois garçons le matin et entretient le bateau l'après-midi.

Pour vivre ainsi, le couple a fait de gros sacrifices, a confié Erin à Nora Dunn : il a notamment vendu sa maison. Un choix radical, à l'image de ces familles qui vendent leur maison pour partir vivre en Thaïlande.

L'école à bord, le vrai casse-tête

Le quotidien n'a rien d'une carte postale permanente. En 2022, Erin reconnaissait auprès d'Euronews que l'instruction à domicile restait, après quatre ans, la partie la plus difficile. Les trois garçons, alors âgés de 13, 11 et 8 ans, se chamaillaient et traînaient des pieds devant leurs leçons, au point que la famille a embauché une personne pour aider à bord. En Méditerranée, les enfants se plaignaient aussi de manquer de copains, les familles de navigateurs y étant bien moins nombreuses qu'aux Caraïbes.

La mère de famille voit pourtant le bon côté des choses. Elle n'a jamais l'impression de manquer de temps avec ses enfants, puisque tout le monde vit ensemble presque 24 heures sur 24 depuis des années, et elle estime que son couple en est sorti renforcé. Le voilier navigue d'ailleurs moins qu'on pourrait l'imaginer : la famille reste souvent quelques semaines au même endroit et ne sort en mer que le week-end, comme si elle vivait dans un appartement sur l'eau.

Son conseil aux familles tentées par l'aventure ? Ne pas se laisser arrêter par le fait de ne pas savoir naviguer, car cela s'apprend, se faire accompagner par un coach, tenir un budget strict pendant deux ans et avancer prudemment. À l'automne 2022, les Carey prévoyaient de passer l'hiver en Australie avant de mettre le cap sur la Turquie, le Maroc et le Cap-Vert. Aujourd'hui, la présentation de son agence indique qu'Erin partage son temps entre la terre et la mer.

Source : Euronews