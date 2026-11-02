« Six mois, trois enfants, un seul tableur » : au Vietnam, cette famille a vécu en janvier avec 1 530 euros à cinq, à peine plus qu'un Smic

Pendant 169 jours à Da Nang, un couple américain et ses trois filles ont noté chaque dépense. Voici leur budget réel, du loyer aux restaurants.

En janvier 2025, Adam et Lindsay Clarkson ont dépensé environ 1 530 euros pour vivre un mois entier à Da Nang, au Vietnam, avec leurs trois filles. Logement, courses, restaurants et sorties sont compris dans ce chiffre, relevé dépense par dépense.

Ce couple américain, originaire de l'Indiana, a vendu sa maison et la plupart de ses affaires en 2022 pour voyager à plein temps avec Lily, Cora et Harper, qui avaient alors 6, 5 et 2 ans. Adam est ingénieur logiciel et travaille en freelance sur la route. Lindsay a quitté son poste en entreprise et organise désormais des voyages pour d'autres familles.

De novembre 2024 à mai 2025, ils ont passé 169 jours au Vietnam, presque tous à Da Nang, ville balnéaire du centre du pays. Adam a ensuite publié le détail de leurs comptes sur le blog familial, avec une formule qui résume le projet (traduite de l'anglais) :

Six mois, trois enfants, un seul tableur.

Environ 74 euros par jour pour cinq

Sur toute la période, la famille a dépensé un peu plus de 12 500 euros, selon son propre décompte. Cela représente environ 2 250 euros par mois et 74 euros par jour, soit une quinzaine d'euros par personne.

Janvier est le mois complet le moins cher. Adam le décrit comme un mois de routine, plus calme que les autres. Novembre a coûté presque deux fois plus, environ 2 910 euros, à cause des nuits d'hôtel à l'arrivée et de la caution de l'appartement. En mars, une nuit dans un resort et des activités en plus ont fait grimper la note à près de 2 680 euros.

Le logement et les restaurants en tête

Deux postes dominent le budget. Le logement a coûté environ 3 860 euros sur la période. Après deux nuits d'hôtel, la famille a loué un appartement de deux chambres près de la plage de My Khe, dans le quartier d'An Thuong, pour un loyer compris entre 725 et 800 euros par mois selon les périodes.

Les restaurants arrivent juste derrière, avec environ 3 840 euros. La famille a beaucoup mangé dehors : elle a dépensé plus de quatre fois plus au restaurant qu'en courses, qui ne représentent qu'environ 860 euros en près de six mois.

Le reste se compte en petites sommes. Les trajets en Grab, l'application de VTC très utilisée en Asie du Sud-Est, ont coûté environ 90 euros en tout. La pharmacie et les frais médicaux, environ 85 euros. Les massages et le spa, autour de 300 euros.

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À peine plus qu'un Smic pour cinq personnes

Vu de France, le chiffre de janvier frappe. Au 1er janvier 2025, le Smic mensuel net s'élevait à 1 426,30 euros pour un temps plein. Les Clarkson ont donc fait vivre cinq personnes pendant un mois avec une centaine d'euros de plus qu'un salaire minimum français.

Ce budget ne dit pas tout. Il ne comprend ni les billets d'avion, ni les visas, ni l'assurance santé, ni la scolarité des enfants. Le couple continue aussi de travailler à distance pendant ses voyages.

Pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, Adam conseille de prévoir entre 1 600 et 2 250 euros par mois pour une famille de cinq, et de compter 630 à 900 euros pour un appartement familial. Pour un couple sans enfant, il table sur 1 100 à 1 400 euros par mois.

Source : Adam and Linds & Legisocial