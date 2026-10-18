Ils quittent l'Angleterre pour la Thaïlande avec leurs 3 enfants : loyer, factures et courses passent de 2 300 à 870 euros par mois

Saskia, Ben et leurs trois enfants vivent à Chiang Mai avec un seul salaire. Leurs courses sont passées de plus de 590 euros à environ 106 euros par mois.

Saskia Dalyanci et son compagnon Ben dépensaient plus de 2 300 euros par mois pour se loger, payer leurs factures et remplir le frigo en Angleterre. Depuis qu'ils vivent à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, avec leurs trois enfants, ces mêmes dépenses leur coûtent environ 870 euros.

Le couple, âgé de 27 et 26 ans, louait jusqu'ici une maison de trois chambres à Tunbridge Wells, dans le Kent, au sud-est de Londres. La famille de cinq a pris l'avion le 7 juillet, raconte LADbible, qui publie son témoignage diffusé par l'agence britannique SWNS. Selon leurs propres calculs, ils dépensent désormais près de 17 700 euros de moins chaque année.

Un départ financé en vendant leurs affaires

L'idée vient surtout de Saskia, ancienne professeure particulière.

« C'était surtout lié à mon esprit aventurier et à l'envie de faire quelque chose d'un peu différent, de sortir des sentiers battus », explique-t-elle (propos traduits de l'anglais).

Ben a décroché un poste dans une école primaire internationale de Chiang Mai. Il vit sur place avec un visa non-immigrant de type B, sa compagne et les enfants ayant le statut de personnes à sa charge. Avant le départ, la famille a revendu ses affaires sur Facebook Marketplace et en a tiré environ 4 700 euros.

Des courses divisées par plus de cinq

Le détail des dépenses montre d'où vient l'écart. Le loyer passe d'environ 1 180 euros à moins de 650 euros par mois, pour une maison de trois chambres là aussi. L'électricité baisse de 165 à 106 euros. La facture d'eau fond de 94 euros à environ 3 euros. Et la council tax, l'impôt local britannique que paient les occupants d'un logement, n'a pas d'équivalent pour eux en Thaïlande.

Le poste le plus spectaculaire reste l'alimentation. En Angleterre, les courses de la famille dépassaient 590 euros par mois. À Chiang Mai, les cinq s'en sortent avec environ 106 euros.

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Un seul salaire, plus bas que le Smic français

Toutes ces économies reposent sur un unique revenu. Ben gagne l'équivalent d'environ 18 200 euros par an dans son école, auxquels s'ajoute une aide au logement d'environ 132 euros par mois. C'est moins qu'un salarié français payé au Smic à temps plein : depuis la revalorisation du 1er juin 2026, le salaire minimum atteint 1 867,02 euros brut par mois, soit environ 22 400 euros brut sur un an.

À Chiang Mai, ce revenu unique fait vivre cinq personnes : Saskia ne travaille pas à l'extérieur.

Une maison plus grande et la même routine

Leur nouvelle location compte une buanderie, deux pièces de réception, une salle à manger, un espace extérieur et même une grange à riz. Saskia faisait déjà l'école à la maison en Angleterre. Elle a gardé la même organisation en Thaïlande, en bâtissant les journées autour de ce qui intéresse les enfants.

« Nous avons en gros reproduit la même routine que celle que nous avions au Royaume-Uni », raconte-t-elle (propos traduits de l'anglais).

La famille compte rester en Thaïlande pour une durée indéterminée. Elle n'exclut pas pour autant de revenir un jour au Royaume-Uni.

Source : LADbible & info.gouv.fr