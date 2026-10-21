Ils vendent leur maison en 24 heures pour partir vivre en Pologne avec leurs 4 enfants : leur loyer dépasse leur ancien crédit, mais voici ce qui coûte moins cher

Une Britannique, son mari polonais et leurs quatre enfants ont quitté le Warwickshire pour la Pologne. Leur déménagement a coûté moins de 3 500 euros.

Leur maison anglaise est partie en 24 heures. En janvier 2026, Brittany Balinski, 35 ans, et son mari ont vendu leur maison mitoyenne de trois chambres du Warwickshire pour 317 000 euros. Six mois plus tard, le couple et ses quatre enfants emménageaient en Pologne, dans une maison de six chambres sur trois étages, face à une forêt.

Le loyer s'élève à 1 640 euros par mois. C'est plus que leur ancien crédit immobilier, qui leur coûtait 995 euros. Mais la surface a plus que doublé, et presque tout le reste coûte moins cher.

Des années de nuits au volant

Le déclic est venu du mari de Brittany. Ce Polonais de 44 ans travaillait de nuit comme chauffeur poids lourd en Angleterre. Au fil des années, son épouse a vu sa qualité de vie se dégrader.

Plusieurs amis du couple avaient déjà réussi leur expatriation, dont une amie installée en Suède. Créatrice de contenu, Brittany peut travailler de n'importe où. Elle a vendu sa boutique en décembre 2025, le mois où la famille a passé trois nuits en Pologne pour repérer les lieux.

Les quatre enfants, âgés de 9, 8, 6 et bientôt 4 ans, ont la double nationalité. Brittany, elle, a demandé un visa national de type D. Ce titre polonais autorise un séjour d'un an, avec la possibilité d'obtenir ensuite un droit de résidence.

« Il n'y a pas d'autres pays où l'on peut s'installer en un clin d'œil, et à si bas prix. »

Brittany Balinski, interrogée par l'agence britannique SWNS (propos traduits de l'anglais).

Un déménagement pour moins de 3 500 euros

Entre la vente de la maison et le départ, la famille a loué pendant onze semaines le logement d'un ami. Le déménagement s'est ensuite fait avec un petit budget. Une camionnette louée 586 euros pour les gros meubles, ramenée en Angleterre par un proche. Un transporteur à 1 757 euros pour les cartons. Et 820 euros de billets d'avion pour Brittany et les trois plus jeunes.

En juillet, son mari a fait la route jusqu'en Pologne avec l'aîné et le chien de la famille. Au total, l'opération a coûté moins de 3 500 euros.

Le bail est signé pour un an. Depuis la nouvelle maison, la plage n'est qu'à 20 minutes en voiture.

« Je me sens déjà plus installée et plus chez moi dans cette maison que je ne l'ai jamais été dans la mienne. »

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Le litre de lait à 80 centimes

Brittany a fait ses comptes. Les courses de la semaine sont passées de 269 à 199 euros. Le litre de lait coûte 80 centimes, contre 1,41 euro en Angleterre. Les 100 grammes de beurre, 59 centimes au lieu de 94.

Un repas au restaurant pour toute la famille revient à 53 à 70 euros, contre 94 à 117 euros auparavant. Chez Ikea, nourrir six personnes leur a coûté 14,76 euros, quand il fallait compter près de 28 euros au Royaume-Uni. La consultation chez le vétérinaire est tombée de 94 à 35 euros, et le litre de gazole coûte 41 à 47 centimes de moins que dans les Midlands.

Les factures restent à confirmer. Brittany les estime à 410 euros par mois, contre 586 euros en Angleterre pour les impôts locaux, l'eau, le gaz et l'électricité.

Ces écarts collent aux statistiques européennes. Selon les données d'Eurostat publiées en juin 2026, le niveau des prix de la consommation des ménages en Pologne atteignait 73 % de la moyenne de l'Union européenne en 2025, l'un des plus bas des Vingt-Sept.

Tout n'est pas moins cher pour autant. Les salaires polonais sont plus bas qu'au Royaume-Uni, et les sorties en famille restent coûteuses, reconnaît Brittany. Pour s'intégrer, elle suit désormais des cours de polonais trois fois par semaine dans un établissement de sa nouvelle ville.

Source : Express & Star (SWNS) & Institut national de statistique de Bulgarie (données Eurostat)