« Mes enfants peuvent enfin sortir seuls » : un couple vend sa maison pour vivre dans la jungle du Panama avec 11 valises

Makayla et Brian ont vendu leur maison pour s'installer dans la jungle du Panama avec leurs trois enfants. Leur quotidien a radicalement changé.

Makayla, 36 ans, et son mari Brian Oberlin, 41 ans, ont décidé de tourner le dos au rêve américain. Le 16 avril 2025, ce couple originaire de la ville d'Amarillo, au Texas, s'est envolé vers une destination inattendue avec ses trois enfants âgés de 14, 12 et 10 ans. Ils ont laissé derrière eux leur ancienne vie pour s'installer au cœur de la jungle du Panama. Toute leur existence tient désormais dans onze valises.

Ce projet de vie hors normes plonge ses racines dans le passé de la famille. Brian a servi dans l'armée américaine pendant douze ans. Le couple a enchaîné les affectations sur différentes bases militaires, notamment à Fort Bliss et Fort Hood, avant de s'établir définitivement à Amarillo. Cette période de déplacements constants a laissé des traces. Selon Makayla, le fait de vivre dans des endroits variés a nourri chez eux un profond besoin de découverte.

Le déclic lors de vacances familiales

Tout bascule en 2022. La famille s'envole pour des vacances au Costa Rica. Sur place, l'idée de s'expatrier s'immisce dans l'esprit du couple. Ils gardent ce projet secret et commencent à observer leur environnement non plus comme de simples touristes, mais comme de futurs résidents potentiels.

De retour au Texas, les recherches s'intensifient. Makayla et Brian dressent une liste de pays capables d'accueillir leur famille de cinq personnes. Ils étudient attentivement la Thaïlande, la Malaisie, l'Équateur, le Costa Rica et le Panama. Le choix s'arrête finalement sur ce dernier. Sa proximité géographique avec les États-Unis et la simplicité de son processus d'obtention de la résidence font pencher la balance. Makayla et Brian disposent aujourd'hui de ce statut, et les démarches sont en cours pour leurs trois enfants.

Une préparation minutieuse avant le grand saut

En juin 2024, le couple organise un voyage de repérage d'une semaine au Panama. Les enfants sont désormais dans la confidence. Sur place, les parents refusent de se comporter en vacanciers. Ils sillonnent différentes villes à travers le pays, visitent des écoles potentielles, rencontrent des agents immobiliers et arpentent les allées des supermarchés pour évaluer le coût réel de la vie locale.

À la fin de ce séjour de reconnaissance, leur décision est irrévocable. Le retour au Texas marque le début du grand nettoyage. Ils mettent en vente leur vaste maison comprenant cinq chambres et trois salles de bain. Ils liquident la quasi-totalité de leurs biens matériels pour préparer leur départ.

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Des économies massives sur le budget alimentaire

L'installation au Panama transforme radicalement les finances de la famille. Aux États-Unis, Makayla et Brian remboursaient 1 900 dollars (environ 1 800 euros) par mois pour leur grande maison. Leur nouveau logement dans la jungle panaméenne leur coûte 1 700 dollars (environ 1 600 euros) mensuels.

L'écart se creuse véritablement au rayon alimentation. Chef d'entreprise, Makayla tient les comptes de près. Au Texas, le passage à la caisse du supermarché oscillait entre 300 et 400 dollars (de 285 à 380 euros) chaque semaine. Au Panama, cette facture s'est effondrée. La famille dépense aujourd'hui 400 dollars (environ 380 euros) de courses pour le mois entier. Sur une année complète, cette différence représente une économie spectaculaire de 12 000 dollars, soit plus de 11 400 euros. Le climat tropical leur offre même un avantage supplémentaire : ils cultivent désormais leurs propres fruits dans leur jardin, notamment des bananes.

Une nouvelle liberté pour les trois enfants

Au-delà de l'aspect purement financier, ce déménagement a bouleversé la dynamique de la fratrie. Au Texas, Makayla ressentait une forte inquiétude concernant la sécurité. Elle n'osait pas laisser ses trois enfants se promener librement dans leur quartier. Au Panama, ce sentiment de crainte a disparu.

Mes enfants peuvent enfin sortir seuls pour explorer la ville.

Leur quotidien s'organise autour d'une communauté locale très active. La famille a instauré un nouveau rituel : chaque mercredi soir est consacré aux jeux de société avec d'autres habitants. Le jeudi soir, les enfants se retrouvent dans un club dédié aux jeunes de leur âge. Ce nouvel équilibre leur permet de passer beaucoup plus de temps ensemble, loin du rythme effréné qu'ils connaissaient aux États-Unis.

Source : SWNS