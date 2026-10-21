Ils vendent tout pour faire le tour du monde en famille avec leurs enfants de 3 et 4 ans : 17 pays plus tard, voici ce que leur nouvelle vie leur coûte vraiment

Ruth et Steven ont quitté l'Angleterre en 2023 avec Aurora et Atlas. Ils vivent dans des Airbnb et dépensent environ 1 200 euros de moins par mois qu'avant.

Ils ont vendu leur voiture, leurs meubles et presque tout le reste, puis acheté un aller simple pour le Sri Lanka. Depuis 2023, Ruth et Steven Rowe voyagent avec leurs deux enfants, Aurora, 4 ans, et Atlas, 3 ans, et ont déjà posé leurs valises dans 17 pays.

Leur nouvelle vie leur coûte moins cher que l'ancienne. La famille dépense environ 2 400 euros par mois, contre près de 3 600 euros quand elle vivait en Angleterre. Selon l'agence de presse britannique SWNS, qui a recueilli leur témoignage, l'écart atteint plus de 14 000 euros par an, soit près de 43 000 euros économisés depuis le départ.

Une voiture, des meubles et deux valises

Ruth, 34 ans, et Steven, 35 ans, louaient une grange rénovée à Eardisley, un village du Herefordshire, dans l'ouest de l'Angleterre. Leurs deux enfants sont nés pendant la pandémie de Covid-19. L'idée de voyager à plein temps les travaillait depuis longtemps. Le déclic est venu au moment d'inscrire les enfants à la crèche. Ruth raconte (propos traduits de l'anglais) :

Nous voulions passer plus de temps avec eux, car nous savons que ces premières années sont précieuses. Alors on s'est dit : pourquoi ne pas le faire ? Et on l'a fait.

Le couple n'était pas propriétaire. Il a presque tout écoulé sur Facebook Marketplace et dans des vide-greniers, en ne gardant que quelques vêtements et des boîtes à souvenirs remplies d'affaires des enfants. Au départ, la famille emportait deux grandes valises, une moyenne, une petite et une poussette. Aujourd'hui, deux valises lui suffisent.

Quatre semaines à chaque étape

Les Rowe louent des Airbnb pour quatre semaines à chaque arrêt. Après le Sri Lanka, ils sont passés par l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Chypre, les États-Unis, le Guatemala, le Costa Rica, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Brésil, l'Inde, le Népal, le Portugal et le Maroc. Ils viennent de passer cinq mois en Inde.

Au Costa Rica, des iguanes et des paresseux vivaient devant leur porte. À Bali, Aurora a pris des cours de surf. Le voyage est financé par Steven, qui gère à distance une activité de coaching en ligne. Il travaille là où la famille s'installe, et reconnaît avoir parfois travaillé depuis de petits placards.

L'école sur la route, sans aucun écran

Aurora et Atlas ne vont pas à l'école. Leurs parents pratiquent le « world schooling », une instruction fondée sur le voyage et les expériences. Les enfants ont appris quelques mots d'espagnol en Amérique latine et découvert les volcans en randonnée au Pérou. Ils apprennent à compter en payant les chauffeurs de tuk-tuk dans différentes monnaies. Aurora a écrit son prénom pour la première fois avec un bâton, dans le sable d'une plage. Ruth leur donne aussi des leçons de lecture et d'écriture, sans programme rigide.

Le couple a fait un choix radical : zéro écran pendant le voyage. Selon Ruth, les enfants croyaient que la télévision de la maison était une radio, parce qu'elle ne servait qu'à écouter Spotify. Steven assure de son côté qu'Atlas nageait seul dès 2 ans.

En France, Aurora et Atlas seraient déjà soumis à l'instruction obligatoire, qui commence à 3 ans. L'instruction en famille y exige une autorisation préalable de l'Éducation nationale, accordée pour quatre motifs seulement, parmi lesquels la santé de l'enfant ou l'itinérance de la famille en France.

Prochaine étape : l'Europe en camping-car

Ruth assure que la famille ne déteste pas l'Angleterre : elle aime simplement le monde. Le froid et la pluie, eux, ne lui manquent pas.

La seule chose qui me manque, ce sont mes amis et ma famille. Et le chocolat britannique.

Aucun retour définitif n'est prévu. L'an prochain, les Rowe comptent sillonner dix pays d'Europe en camping-car.

Source : Discover SWNS