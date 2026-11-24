Les 7 activités incontournables à faire à Madère

1. Le lever de soleil au Pico do Arieiro (et le sentier PR1) C'est la claque visuelle du séjour. À 1 818 mètres d'altitude, vous vous retrouvez littéralement au-dessus de la mer de nuages. Point important à savoir : la traversée complète vers le Pico Ruivo reste fermée, et le PR1 n'est actuellement accessible que jusqu'au belvédère de Pedra Rija (déjà spectaculaire). Si vous voulez absolument atteindre le sommet du Pico Ruivo, il faut passer par le sentier PR1.2 au départ d'Achada do Teixeira. Le hic logistique : le parking du Pico do Arieiro est minuscule et saturé dès 6h30 du matin en saison. L'option la plus simple pour éviter la galère de stationnement reste de réserver une navette aller-retour depuis Funchal qui vous dépose au sommet pour le lever du soleil. Budget : accès aux sentiers PR payant avec réservation obligatoire sur la plateforme officielle SIMplifica ; navette complète dès 44 €.

accès aux sentiers PR payant avec réservation obligatoire sur la plateforme officielle ; navette complète dès 44 €. Bon à savoir : prenez une polaire (il fait souvent 5°C là-haut) et vérifiez les webcams en direct avant de monter. → Vérifier les disponibilités pour le transfert lever de soleil au Pico do Arieiro

2. Le canyoning dans la forêt de Ribeiro Frio Beaucoup de voyageurs passent à côté en pensant que c'est réservé aux casse-cous. C'est faux. Madère est l'un des meilleurs spots d'Europe pour découvrir le canyoning : l'eau y est fraîche mais les combinaisons épaisses sont fournies, et les descentes en rappel dans les cascades au milieu de la forêt primaire (laurissilva) sont dingues. Le parcours de canyoning niveau 1 à Ribeiro Frio est parfaitement calibré pour une première fois : des rappels de 10 à 15 mètres maximum, des petits sauts jamais obligatoires et un encadrement très carré. Budget : entre 65 € et 80 € par personne (matériel et transfert inclus).

entre 65 € et 80 € par personne (matériel et transfert inclus). Durée : environ 3h30 à 4h porte-à-porte.

environ 3h30 à 4h porte-à-porte. Bon à savoir : ça se fait très bien même sous la pluie, puisque vous finissez trempé au bout de cinq minutes. → Voir les créneaux et tarifs pour le canyoning à Ribeiro Frio

3. Observer les dauphins et les baleines au large de Funchal Madère étant un pic volcanique, les fonds marins plongent très vite à plus de 1 000 mètres juste à la sortie du port. Résultat : on croise des dauphins et des globicéphales quasiment toute l'année, et des cachalots ou baleines de Bryde selon les mois. Catamaran ou zodiac ? Les gros catamarans sont moins chers (environ 35 €) et plus stables si vous avez le mal de mer, mais vous serez 50 à bord. Si votre budget le permet, privilégiez une sortie d'observation des dauphins et baleines au départ de Funchal en petit groupe : la proximité avec l'eau change tout. Budget : 35 € en catamaran, 55 € à 65 € en semi-rigide.

35 € en catamaran, 55 € à 65 € en semi-rigide. Durée : 2h30 à 3h.

2h30 à 3h. Bon à savoir : vérifiez que la compagnie dispose d'un biologiste marin à bord et respecte les distances d'approche. → Réserver votre sortie cétacés depuis Funchal (annulation gratuite 24h avant)

4. Une journée en 4x4 : forêt de Fanal et piscines de Porto Moniz Le nord-ouest de l'île concentre deux ambiances radicalement différentes : le plateau de Fanal, avec ses lauriers centenaires tordus souvent plongés dans le brouillard, et les piscines naturelles volcaniques de Porto Moniz, où l'océan vient remplir des bassins de roche noire. Faire cette excursion en 4x4 dans le nord-ouest avec un chauffeur local permet d'emprunter d'anciennes pistes forestières interdites aux voitures de location classiques, tout en vous évitant de stresser dans les épingles serrées. Budget : 60 € à 75 € la journée complète (déjeuner non inclus).

60 € à 75 € la journée complète (déjeuner non inclus). Durée : 7 à 8 heures.

7 à 8 heures. Bon à savoir : prévoyez un maillot de bain et une veste imperméable dans le même sac — à Madère, vous changez de microclimat tous les 15 kilomètres. → Consulter l'itinéraire et les dates de l'excursion 4x4 Nord-Ouest

5. Marcher le long d'une levada (sans finir dans un bouchon) Les levadas sont ces anciens canaux d'irrigation qui parcourent toute l'île à flanc de montagne. Le problème, c'est que tout le monde se rue sur la même : celle des 25 Fontes (PR6). Entre 10h et 15h, c'est la queue leu leu sur un sentier large de 80 centimètres. L'alternative : partez sur la Levada do Caldeirão Verde (PR9) dès 8h30 le matin. Vous marchez dans une jungle humide, traversez quatre tunnels (prenez une lampe frontale ou votre téléphone) pour arriver devant une cascade de 100 mètres. Si vous voulez une version courte et facile, faites le sentier des Balcões (PR11) : 45 minutes aller-retour sur du plat pour une vue imprenable sur les sommets. Budget : accès payant avec réservation obligatoire sur la plateforme SIMplifica (à partir de 3 € selon le sentier).

accès payant avec réservation obligatoire sur la plateforme SIMplifica (à partir de 3 € selon le sentier). Durée : 4h pour Caldeirão Verde, 1h pour Balcões.

6. La randonnée lunaire de la Ponta de São Lourenço (PR8) À l'extrême est de l'île, la forêt disparaît complètement. Place à une presqu'île aride, battue par les vents, où les falaises ocre et rouges plongent dans un bleu profond. C'est l'un des meilleurs spots de l'île pour voir à quel point Madère est variée. Budget : 4,50 € pour les plus de 12 ans (réservation obligatoire sur SIMplifica).

4,50 € pour les plus de 12 ans (réservation obligatoire sur SIMplifica). Durée : 2h30 à 3h aller-retour.

2h30 à 3h aller-retour. Bon à savoir : zéro ombre sur tout le parcours. Prenez au moins 1,5 litre d'eau par personne, une casquette qui tient au vent et de la crème solaire.