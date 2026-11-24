Les 4 expériences phares en un coup d'œil
|Activité
|Pour qui ?
|Durée
|Budget moyen
|Réservation
|Lever de soleil au Pico do Arieiro
|Tous profils / Randonneurs
|Demi-journée / Journée
|Dès 44 € (avec transfert)
|Voir les créneaux →
|Canyoning à Ribeiro Frio
|Débutants & sportifs
|3h30
|65 € – 80 €
|Voir les prix →
|Observation des cétacés
|Familles & couples
|2h30 à 3h
|35 € – 65 €
|Vérifier les dates →
|Excursion 4x4 Nord-Ouest (Fanal & Porto Moniz)
|Ceux qui ne veulent pas conduire
|Journée (7h-8h)
|60 € – 75 €
|Voir l'excursion →
Les 7 activités incontournables à faire à Madère
1. Le lever de soleil au Pico do Arieiro (et le sentier PR1)
C'est la claque visuelle du séjour. À 1 818 mètres d'altitude, vous vous retrouvez littéralement au-dessus de la mer de nuages. Point important à savoir : la traversée complète vers le Pico Ruivo reste fermée, et le PR1 n'est actuellement accessible que jusqu'au belvédère de Pedra Rija (déjà spectaculaire). Si vous voulez absolument atteindre le sommet du Pico Ruivo, il faut passer par le sentier PR1.2 au départ d'Achada do Teixeira.
Le hic logistique : le parking du Pico do Arieiro est minuscule et saturé dès 6h30 du matin en saison. L'option la plus simple pour éviter la galère de stationnement reste de réserver une navette aller-retour depuis Funchal qui vous dépose au sommet pour le lever du soleil.
- Budget : accès aux sentiers PR payant avec réservation obligatoire sur la plateforme officielle SIMplifica ; navette complète dès 44 €.
- Bon à savoir : prenez une polaire (il fait souvent 5°C là-haut) et vérifiez les webcams en direct avant de monter.
→ Vérifier les disponibilités pour le transfert lever de soleil au Pico do Arieiro
2. Le canyoning dans la forêt de Ribeiro Frio
Beaucoup de voyageurs passent à côté en pensant que c'est réservé aux casse-cous. C'est faux. Madère est l'un des meilleurs spots d'Europe pour découvrir le canyoning : l'eau y est fraîche mais les combinaisons épaisses sont fournies, et les descentes en rappel dans les cascades au milieu de la forêt primaire (laurissilva) sont dingues.
Le parcours de canyoning niveau 1 à Ribeiro Frio est parfaitement calibré pour une première fois : des rappels de 10 à 15 mètres maximum, des petits sauts jamais obligatoires et un encadrement très carré.
- Budget : entre 65 € et 80 € par personne (matériel et transfert inclus).
- Durée : environ 3h30 à 4h porte-à-porte.
- Bon à savoir : ça se fait très bien même sous la pluie, puisque vous finissez trempé au bout de cinq minutes.
→ Voir les créneaux et tarifs pour le canyoning à Ribeiro Frio
3. Observer les dauphins et les baleines au large de Funchal
Madère étant un pic volcanique, les fonds marins plongent très vite à plus de 1 000 mètres juste à la sortie du port. Résultat : on croise des dauphins et des globicéphales quasiment toute l'année, et des cachalots ou baleines de Bryde selon les mois.
Catamaran ou zodiac ? Les gros catamarans sont moins chers (environ 35 €) et plus stables si vous avez le mal de mer, mais vous serez 50 à bord. Si votre budget le permet, privilégiez une sortie d'observation des dauphins et baleines au départ de Funchal en petit groupe : la proximité avec l'eau change tout.
- Budget : 35 € en catamaran, 55 € à 65 € en semi-rigide.
- Durée : 2h30 à 3h.
- Bon à savoir : vérifiez que la compagnie dispose d'un biologiste marin à bord et respecte les distances d'approche.
→ Réserver votre sortie cétacés depuis Funchal (annulation gratuite 24h avant)
4. Une journée en 4x4 : forêt de Fanal et piscines de Porto Moniz
Le nord-ouest de l'île concentre deux ambiances radicalement différentes : le plateau de Fanal, avec ses lauriers centenaires tordus souvent plongés dans le brouillard, et les piscines naturelles volcaniques de Porto Moniz, où l'océan vient remplir des bassins de roche noire.
Faire cette excursion en 4x4 dans le nord-ouest avec un chauffeur local permet d'emprunter d'anciennes pistes forestières interdites aux voitures de location classiques, tout en vous évitant de stresser dans les épingles serrées.
- Budget : 60 € à 75 € la journée complète (déjeuner non inclus).
- Durée : 7 à 8 heures.
- Bon à savoir : prévoyez un maillot de bain et une veste imperméable dans le même sac — à Madère, vous changez de microclimat tous les 15 kilomètres.
→ Consulter l'itinéraire et les dates de l'excursion 4x4 Nord-Ouest
5. Marcher le long d'une levada (sans finir dans un bouchon)
Les levadas sont ces anciens canaux d'irrigation qui parcourent toute l'île à flanc de montagne. Le problème, c'est que tout le monde se rue sur la même : celle des 25 Fontes (PR6). Entre 10h et 15h, c'est la queue leu leu sur un sentier large de 80 centimètres.
L'alternative : partez sur la Levada do Caldeirão Verde (PR9) dès 8h30 le matin. Vous marchez dans une jungle humide, traversez quatre tunnels (prenez une lampe frontale ou votre téléphone) pour arriver devant une cascade de 100 mètres. Si vous voulez une version courte et facile, faites le sentier des Balcões (PR11) : 45 minutes aller-retour sur du plat pour une vue imprenable sur les sommets.
- Budget : accès payant avec réservation obligatoire sur la plateforme SIMplifica (à partir de 3 € selon le sentier).
- Durée : 4h pour Caldeirão Verde, 1h pour Balcões.
6. La randonnée lunaire de la Ponta de São Lourenço (PR8)
À l'extrême est de l'île, la forêt disparaît complètement. Place à une presqu'île aride, battue par les vents, où les falaises ocre et rouges plongent dans un bleu profond. C'est l'un des meilleurs spots de l'île pour voir à quel point Madère est variée.
- Budget : 4,50 € pour les plus de 12 ans (réservation obligatoire sur SIMplifica).
- Durée : 2h30 à 3h aller-retour.
- Bon à savoir : zéro ombre sur tout le parcours. Prenez au moins 1,5 litre d'eau par personne, une casquette qui tient au vent et de la crème solaire.
7. La descente en paniers d'osier à Monte (Carreiros)
Soyons honnêtes : c'est 100 % touristique, ça dure à peine 10 minutes et ce n'est pas donné. Mais dévaler deux kilomètres de bitume pentu dans un traîneau en osier poussé par deux hommes en canotier qui freinent avec leurs semelles en caoutchouc, vous ne ferez ça nulle part ailleurs.
Pour rentabiliser la demi-journée, montez à Monte en téléphérique depuis Funchal, visitez le jardin tropical Monte Palace (qui vaut largement le détour), puis redescendez en panier. Attention : les paniers s'arrêtent à mi-chemin, il faut ensuite compter 25 minutes de marche en descente raide ou prendre un taxi/Bolt pour rejoindre le centre-ville.
- Budget : environ 35 € pour un panier de deux personnes (paiement souvent en espèces).
- Durée : 10 minutes de descente.
Comment organiser vos sorties selon votre profil ?
- Vous ne voulez pas louer de voiture : dormez à Funchal. 90 % des excursions (journée 4x4, canyoning, transferts randonnées) incluent la prise en charge devant les hôtels de la capitale. Pour le reste, l'application Bolt fonctionne très bien et coûte peu cher.
- Vous voyagez en famille : privilégiez le téléphérique de Monte + jardins, la sortie cétacés, les piscines naturelles de Porto Moniz et la petite marche plate des Balcões.
- Vous restez seulement 3 ou 4 jours : concentrez-vous sur le trio gagnant : Pico do Arieiro (matin 1), une journée 4x4 Nord-Ouest (jour 2), Ponta de São Lourenço + Funchal (jour 3).
Les 3 pièges à touristes à éviter absolument
- L'arnaque aux fruits du Mercado dos Lavradores : le marché de Funchal est superbe à photographier, mais ne goûtez pas aux fruits exotiques tendus avec le sourire par certains vendeurs à l'étage. Le kilo de fruits de la passion ou de banane-ananas y est facturé entre 25 € et 40 €. Si vous voulez en acheter, allez dans n'importe quelle petite épicerie de quartier ou au supermarché Pingo Doce : ce sont exactement les mêmes pour 3 € le kilo.
- La plateforme en verre de Cabo Girão entre 11h et 15h : c'est l'une des plus hautes falaises d'Europe (580 m), mais en milieu de journée, les bus de croisiéristes déversent des centaines de personnes sur une minuscule passerelle payante (2 €). Allez-y avant 9h30 ou en fin d'après-midi, sinon passez votre chemin.
- Louer la citadine la moins chère avec un petit moteur : c'est l'erreur classique. À Madère, les démarrages en côte sont brutaux. Si vous êtes trois ou quatre avec des valises dans un petit moteur essence de 65 chevaux, vous allez passer la semaine en première et faire chauffer l'embrayage. Prenez un moteur turbo ou une boîte automatique.
Questions fréquentes pour préparer son voyage à Madère
Faut-il absolument louer une voiture à Madère ?
Non, ce n'est pas obligatoire. Si la conduite en montagne vous stresse, vous pouvez loger à Funchal et réserver des excursions à la journée avec prise en charge à l'hôtel. La voiture reste toutefois plus pratique si vous voulez chasser les levers de soleil ou dormir dans des villages isolés au nord de l'île.
Quel budget prévoir pour les activités sur une semaine ?
Madère reste abordable si vous marchez beaucoup, car les randonnées classées PR ne coûtent que quelques euros (ex : 4,50 € pour le PR8, réservation obligatoire sur SIMplifica). En ajoutant deux ou trois activités encadrées (canyoning, sortie en mer, journée 4x4) et le téléphérique, prévoyez un budget activités compris entre 150 € et 250 € par adulte.
Combien de temps à l'avance faut-il réserver ses activités ?
En haute saison (d'avril à octobre et pendant les vacances scolaires), réservez vos sorties canyoning, vos places en semi-rigide pour les dauphins et vos transferts randonnées 5 à 10 jours à l'avance. En hiver, 48 à 72 heures suffisent généralement.
Peut-on se baigner à Madère toute l'année ?
Oui, grâce au Gulf Stream, l'océan descend rarement sous les 18-19°C en hiver et monte autour de 23-24°C en été. Les meilleurs spots pour nager restent les piscines naturelles de Porto Moniz et Seixal, ou la plage de sable noir de Seixal.