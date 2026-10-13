Cet archipel laisse tout le monde venir vivre sans visa ni permis de séjour : mais si vous n'avez plus d'argent, le gouverneur peut vous expulser

L'archipel norvégien du Svalbard permet de s'installer sans aucun visa ni permis de séjour. Mais ses 2 512 habitants n'ont droit à aucune aide sociale.

L'archipel norvégien du Svalbard offre une liberté unique au monde. Sur ce territoire situé dans l'océan Arctique, la loi applique un principe rare en matière migratoire :

Les étrangers n'ont besoin ni d'un visa, ni d'un permis de travail ou de séjour pour séjourner au Svalbard.

N'importe qui peut y poser ses valises. La législation norvégienne sur l'immigration s'arrête aux frontières de l'archipel.

Cette porte grande ouverte attire des profils variés. Au 1er janvier 2026, Longyearbyen et Ny-Ålesund, les deux implantations principales, regroupent 2 512 habitants. Parmi eux, 1 329 hommes et 1 183 femmes affrontent la nuit polaire. Une part importante de cette population vient directement de l'étranger. Les statistiques officielles recensent 864 personnes originaires d'autres pays et qui ne résidaient pas sur le continent norvégien avant leur arrivée.

Le reste de la population se répartit dans des lieux encore plus isolés. Les installations de Barentsburg et Pyramiden comptent 392 résidents. La station de recherche de Hornsund abrite seulement 10 personnes.

L'obligation d'autonomie financière

Cette absence de contrôle aux frontières s'accompagne d'une exigence financière stricte. Le Svalbard ne tolère aucune précarité. La loi norvégienne sur l'aide sociale ne s'applique tout simplement pas sur ce territoire.

Un nouveau venu n'a droit à aucune aide au logement. Il ne perçoit aucune allocation de subsistance. Le système impose une règle absolue : chaque résident doit disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. Si vous perdez votre emploi ou si vous ne parvenez plus à payer un loyer souvent très élevé, l'administration locale ne vous soutiendra pas financièrement. Le filet de sécurité social n'existe pas.

Le gouverneur possède un droit d'expulsion

Cette indépendance imposée donne des pouvoirs immenses au gouverneur de l'archipel, le Sysselmesteren. Son rôle dépasse largement la simple représentation de l'État norvégien. Il surveille la capacité des habitants à se maintenir sur place.

Si le gouverneur constate qu'un résident ne remplit plus les conditions financières pour vivre de manière autonome, il possède l'autorité légale de le refouler. Cette décision s'applique sans distinction de nationalité. Même les citoyens norvégiens nés à Oslo ou à Bergen peuvent subir une expulsion immédiate s'ils tombent dans l'indigence. L'archipel manque d'infrastructures pour prendre en charge des personnes en difficulté dans un environnement climatique extrême.

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Des démarches administratives incontournables

Poser le pied au Svalbard demande une véritable organisation. Une fois sur place, la loi impose une démarche rapide. Chaque nouvel arrivant doit s'inscrire au registre de la population dans un délai de huit jours maximum après son arrivée.

Le voyage lui-même comporte un obstacle logistique de taille. Les vols commerciaux pour l'aéroport du Svalbard transitent presque tous par la Norvège continentale. Même si l'archipel ne réclame aucun papier, le passage par les aéroports d'Oslo ou de Tromsø oblige les voyageurs originaires de pays hors espace Schengen à détenir un visa de transit valide.

S'installer au Svalbard ne représente pas non plus une solution pour contourner les lois migratoires européennes. Les années passées à travailler dans les commerces ou le tourisme de Longyearbyen n'ouvrent aucun droit à un titre de séjour régulier sur le continent norvégien.

Source : Info Norden & Statistics Norway (SSB)