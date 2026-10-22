Elle quitte son studio à 1 400 euros par mois pour vivre à l'île Maurice dans une maison avec piscine et vue sur la mer : mais l'île n'était qu'une étape

Pour le prix de son studio londonien, une mère britannique a vécu à l'île Maurice dans une maison avec piscine. Mais l'île n'était qu'une étape.

Son studio à Londres lui coûtait environ 1 400 euros par mois, crédit et charges compris. À l'île Maurice, pour un budget comparable, Annabel Fenwick Elliott a vécu avec son mari et leur fils dans une maison de quatre chambres avec piscine, vue sur la mer, femme de ménage et jardinier.

La journaliste britannique, alors âgée de 37 ans, a raconté ce choix en octobre 2024 à l'agence de presse SWNS. Son objectif tenait en une phrase : rester à la maison avec Jasper, 2 ans, plutôt que de le confier à une crèche.

Un visa impossible et une crèche hors de prix

Le départ a aussi une raison administrative. Son mari, Julius Scholtes, 31 ans, né en Allemagne, n'arrivait pas à obtenir de visa pour vivre au Royaume-Uni. Le couple a donc cherché ailleurs.

Annabel était devenue travailleuse indépendante pour passer plus de temps avec son fils. Elle travaille depuis chez elle. Au Royaume-Uni, une place en crèche à temps plein pour un enfant de 2 ans coûte en moyenne près de 350 euros par semaine, selon les chiffres cités par SWNS. À Maurice, la crèche revenait à environ 180 euros par mois. Elle n'y a finalement pas inscrit Jasper.

Je ne vois pas comment nous pourrions avoir un bon mode de vie au Royaume-Uni.

Annabel Fenwick Elliott, citée par SWNS (propos traduits de l'anglais).

Une maison qui dépasserait le million en Angleterre

La famille habitait à Poste de Flacq, dans l'est de l'île. Selon Annabel, une maison comme la sienne coûterait plus d'un million d'euros en Angleterre. Il fait toujours chaud et la plage est devenue une sortie quotidienne.

Elle détaille aussi les prix locaux. Une maison meublée d'environ 84 m² se loue en moyenne autour de 950 euros par mois dans un quartier d'expatriés huppé, et autour de 580 euros dans un quartier plus ordinaire. L'essence tourne autour de 1,20 euro le litre. Un forfait mobile avec données illimitées revient à environ 7 euros par mois, et une heure de ménage à environ 3,60 euros.

Son studio londonien, elle ne l'a pas vendu. Elle le met en location.

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L'île Maurice n'était qu'une étape

Sa newsletter, publiée sur Substack, complète une chronologie que les articles de 2024 laissaient dans le flou. En septembre 2023, Annabel y annonce l'installation de la famille à Maurice, après un passage par l'Islande. Elle compare leur nouvelle maison à un palais : quatre chambres, une cascade, une terrasse et un cocotier. En novembre 2023, elle mentionne une nounou présente de 9h30 à 13h30 en semaine.

Le 27 février 2025, nouveau virage. Annabel annonce un départ en avril pour l'Ombrie, en Italie, dans une ferme louée pour la première année. Le couple rêvait depuis longtemps d'une vie à la campagne, avec des terres, des animaux et un potager.

L'aventure italienne a tourné court. Le 5 novembre 2025, dans un article du Telegraph repris par le site italien Pagella Politica, elle explique vouloir quitter l'Italie après six mois. Elle cite une bureaucratie épuisante, le poids du catholicisme à l'école, le manque de perspectives pour les jeunes et la barrière de la langue.

Source : Yorkshire Evening Post (SWNS) & Annabel Fenwick Elliott (Substack)