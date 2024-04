Un week-end en Bretagne : à la découverte du Morbihan

Grâce à la beauté de ses paysages, sa richesse culturelle, sa diversité gastronomique et ses différentes activités, la Bretagne est devenue ces dernières années une des régions de France les plus touristiques. On est parti à la découverte de l’un de ses départements, le Morbihan, et on vous emmène voyager avec nous dans ce petit coin de paradis !

Elle a pendant longtemps souffert de clichés peu attractifs : mauvais temps, pas assez accessible, peu touristique… La Bretagne a pourtant tout à offrir ! Et ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle fait partie aujourd’hui des régions les plus visitées de France. Elle possède de nombreux atouts, de ses paysages à ses activités en passant par sa richesse gastronomique. À la fois région côtière ou plus campagnarde, on voit de tout en Bretagne ! Mais aujourd’hui, on s’intéresse plus particulièrement à l’un de ses départements : le Morbihan. Son golfe, sa baie, ses îles et presqu’îles, sa campagne… Le Morbihan offre une multitude de paysages ! Alors que faire le temps d’un week-end ? On vous partage nos meilleures recommandations (liste non-exhaustive bien évidemment) pour (re)découvrir le Morbihan !

Une parenthèse calme et gastronomique au Domaine de Locguénolé

Le Domaine de Locguénolé. Crédit : Célia Papaïx

À la recherche d’un moment de calme et de dépaysement ? Bienvenue au Domaine de Locguénolé ! Après trois ans de rénovation, ce domaine caché au cœur de la forêt de Kervignac est un véritable havre de paix. Les bâtiments, entièrement remis à neuf, se déclinent en plusieurs espaces sur plus de 25 hectares. Membre des Relais & Châteaux depuis 1970, le Domaine de Locguénolé est divisé en trois bâtisses singulières à forte identité : l’élégant Château du 19e siècle, le Manoir de style breton du 18e siècle et le Club (qui abritait autrefois les écuries).

Avec 44 chambres au total et 3 logements originaux (un bateau, un ancien poulailler et une gîte version luxe), le Domaine de Locguénolé possède deux restaurants avec une cuisine d’exception, signée par le chef MOF Yann Maget : L’Inattendu, la table gastronomique, et La Maison Alyette, le bistrot en rez-de-jardin. Trinquez autour d’un verre au bar L’Apparat avec son cadre feutré et intimiste divisé en plusieurs petits salons. Les amateurs de mixologie et spiritueux trouveront forcément leur bonheur !

Domaine de Locguénolé. Crédit : Célia Papaïx

On profite également du Spa Matcha pour se relaxer avec un soin by Sothys Paris. Avec ses 6 cabines de soins (deux doubles, dont une Spa Suite de 50 m2), le Spa Matcha est un cadre idéal pour se détendre. Une tisanerie, piscine intérieure, sauna et hammam sont également disponibles pour prolonger l’expérience après (ou avant) le soin.

Domaine de Locguénolé. Crédit : Célia Papaïx

Notre expérience : dès qu’on passe le (très) grand portail du Domaine, on a comme l’impression de couper tout contact avec le monde extérieur. Le dépaysement promis est total ! Les bâtisses impressionnent par leur grandeur, leur côté ancien et moderne à la fois, l’accueil est à la hauteur d’un établissement Relais & Château, la chambre est somptueuse, le spa est un véritable havre de détente, le dîner est majestueux… Bref, c’est un sans-faute pour un moment de relaxation en plein cœur de la nature.

Domaine de Locguénolé. Crédit : Célia Papaïx

Une pause gourmande et historique à La Maison Le Roux

Henri Le Roux n’est autre que l’inventeur du Caramel au Beurre Salé ! Véritable petit bijou de la cuisine bretonne, le caramel au beurre salé a donc été inventé à Quiberon par ce fils de pâtissier. Aujourd’hui, La Maison Le Roux connaît un rayonnement au-delà de la Bretagne, de par ses chocolats et bien évidemment ses petits CBS® (fun fact : Maison Le Roux a déposé la marque CBS®, pour caramel au beurre salé). D’ailleurs, cette recette insolite et unique au monde a remporté le prix du Meilleur Bonbon au Salon International de la Confiserie en 1980, soit trois ans après sa création.

Maison Le Roux à Quiberon. Crédit : Célia Papaïx

Si vous n’avez jamais goûté le CBS® de la Maison Le Roux, laissez-vous vous donner l’eau à la bouche : c’est un mélange subtil sucré-salé, associant le Beurre Salé Breton, le caractère de l’Amande Valencia, le croquant de la Noisette et l’onctuosité de la Noix du Dauphiné. Une bouchée moelleuse, fondante, et qui ne colle pas aux dents ! Il y a ceux qui le laissent tendrement en bouche et ceux qui le croquent rapidement (surtout pour en reprendre un autre plus vite, on avoue…).

Si Henri Le Roux a une formation de pâtissier et chocolatier, il est aussi Caramélier. D’ailleurs, en 2002, la Maison Le Roux a diversifié son offre déjà très gourmande en introduisant une pâte à tartiner unique ! Un doux caramel fondant et reconnaissable entre mille selon les puristes (et pour l’avoir dégustée, on peut vous dire que cette pâte à tartiner fait partie des meilleures qu’on ait jamais testées…).

Les CBS® Maison Le Roux. Crédit : DR

La Maison Le Roux est également connue et reconnue pour ses chocolats. Le génie créatif d’Henri Le Roux lui a permis de développer des recettes uniques en associant les meilleurs crus de cacao avec des ingrédients locaux ! Fleur de sel de Guérande, Sarrazin, crêpe dentelé, pommes de vergers du pays d’Auray… Grâce à ces combinaisons de saveurs locales, originales et bien équilibrées, Henri Le Roux est nommé Meilleur Chocolatier de France en 2003 par le Guide des Croqueurs de Chocolat.

Vous l’aurez compris, depuis sa naissance, la recette du succès de la Maison Le Roux réside sur le mariage parfait entre l’authenticité et la modernité. Née à Quiberon, elle est désormais présente à Landévant et Larmor-Plage (Morbihan) mais aussi à Paris. Faites-nous confiance et allez-y faire un tour ! Vous ne ressortirez pas les mains (et les estomacs) vides…

Henri Le Roux. Crédit : DR

Pour la petite anecdote : pour fêter les 20 ans de la chocolaterie à Quiberon en 1997, Henri et son épouse Lorraine Le Roux ont fabriqué le plus long caramel au beurre salé du monde ! Un bonbon de 567,85 mètres, soit… 200 kg de caramel ou encore 24 000 caramels !

Une activité au plus proche de la nature sur la presqu’île de Gâvres

Direction Port-Louis, plus précisément sur la presqu’île de Gâvres pour une activité originale et très intéressante : une cueillette d’algues. Mais attention, on ne vous parle pas de ramasser des algues au hasard sur la plage. Non, vous serez accompagné de Marie, experte des algues en Bretagne, à la fois océanologue et paysanne. C’est une véritable encyclopédie des algues ! Elle nous a (presque) tout expliqué sur les algues, lesquelles ramasser et comment les ramasser surtout et nous a rappelé l’importance de préserver nos plages et nos océans. Mais aussi comment les cuisiner pour profiter au maximum de leurs bienfaits. À la fin de l’activité, vous repartirez avec tous les précieux conseils de Marie, mais aussi de son guide sur les algues et quelques-unes de ses meilleures recettes iodées.

Activité cueillette d'algues sur la presqu'île de Gâvres. Crédit : Célia Papaïx

Pour réserver, contactez l'agence La Turbulente. Elle propose de nombreux séjours en Bretagne un panel d'activités différentes (yog' on the beach, nage en liberté, kite, wingfoil, apéro sunset...), pour une "déconnexion décarbonée à base d'horizon et de vitamine D" !

Un voyage dans le temps de la Compagnie des Indes à Port-Louis

Après une matinée iodée au plus proche de l’eau (et des algues), on s’en va à Port-Louis pour découvrir cette petite commune à la situation géographique remarquable, principalement connue pour sa citadelle majestueuse. Pour la petite histoire, la Compagnie française des Indes orientales s’implante dans la rade de Port-Louis en 1666, provoquant tout simplement la naissance de Lorient qui supplante alors rapidement en importance Port-Louis (où la compagnie avait d’abord songé à établir son siège en 1664).

On vous conseille donc de prendre le temps de visiter les petites ruelles de la ville et de vous y perdre jusqu’à une adresse précise : Port-Liberté chez Antoinette Poisson. Un "bazar chic" ouvert en 2023 qui associe magasin de décoration côté rue et espace de restauration/salon de thé côté jardin. Derrière ce concept unique, Vincent Farelly et Jean-Baptiste Martin, restaurateurs de patrimoine spécialisés en papier peint. Depuis 2012, ils redonnent vie au savoir-faire du papier peint dominoté avec la création de À Paris chez Antoinette Poisson.

Port-Liberté chez Antoinette Poisson. Crédit : Célia Papaïx

Pour revenir à ce lieu de vie à Port-Louis, vous allez adorer vous y perdre ! Et si, comme nous, vous avez un véritable coup de cœur pour l’endroit (et ses propriétaires qui sont adorables), vous pourrez même y passer une nuit. En effet, Port-Liberté chez Antoinette Poisson dispose d’une chambre d’hôtes (réservation par mail).

Enfin, et pas des moindres, venez passer une expérience mémorable dans ce lieu : rendez-vous chaque premier jeudi du mois pour un dîner organisé pour 12 convives autour d’une grande table. Un thème différent, un menu unique tenu secret et l’occasion de faire des belles rencontres !

Exemples de papiers peints dominotés chez Antoinette Poisson. Crédit : Célia Papaïx

Un déjeuner sans chichi à Saint-Pierre-Quiberon

Notre recommandation pour un déjeuner sans chichi et tout en gourmandise à Saint-Pierre-Quiberon ? Le bar-restaurant-guinguette Canailles ! Imaginé comme un lieu de vie où on vient manger, boire et partager, Canailles c'est une cuisine à partager, respectueuse et audacieuse, des événements divers et variés pour ne jamais s'ennuyer, une adresse où on se sent comme à la maison et on fait connaissance avec nos voisins de table. Salle de karaoké secrète, terrain de pétanque, grande terrasse où salle à manger de mamie, concerts... Canailles vous invite à la maison en famille ou bien avec des amis pour faire la fête !

Chez Canailles. Crédit : Célia Papaïx

Ici, on prend des assiettes à la carte qu'on partage et attention, difficile de faire un choix tellement tout donne envie.... Tout est fait maison, la carte évolue au fil des saisons et propose des produits locaux, super-frais et très très gourmands ! Les assiettes sont simples et raffinées à la fois, on (re)découvre des saveurs sous des recettes originales et toujours aussi gourmandes. Canailles propose une belle sélection de vins et de bières artisanales pour accompagner votre repas ! C'est ouvert tous les jours et on vous conseille d'y faire un tour, vous ne voudrez plus repartir tellement l'ambiance est conviviale...

Crédit : Célia Papaïx

Notre petit séjour en Bretagne (enfin dans le Morbihan) s'arrête ici et on pourrait continuer d'en parler pendant des heures tellement la région a à offrir ! Mais le plus simple c'est qu'on vous laisse y aller pour le découvrir par vous-même, n'est-ce pas ? Kenavo !

La Côte Sauvage de Quiberon. Crédit : Célia Papaïx

Merci à Tourisme Bretagne pour toutes ces belles recommandations et Nisha de l'agence La Turbulente.