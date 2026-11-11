Une gare surélevée d'Osaka a été construite autour d'un arbre de 700 ans : il sort par un trou percé dans le toit du quai

À Osaka, la gare de Kayashima est hors du commun. La raison ? Elle a été construite autour d’un arbre vieux de 700 ans, qui traverse le toit du quai.

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L'arbre à l'intérieur de la gare

Au Japon, la gare de Kayashima est une vraie curiosité. Située dans la banlieue nord-est d’Osaka, elle attire des milliers de visiteurs qui veulent prendre le train, mais aussi découvrir son architecture hors du commun.

En effet, cette gare a été construite autour d’un arbre vieux de 700 ans, un camphrier. Pour laisser passer l’arbre, une grande ouverture rectangulaire a été aménagée dans le toit du quai.

L’arbre menacé d’être abattu

La gare de Kayashima a ouvert pour la première fois en 1910, juste à côté du camphrier. Pendant 60 ans, aucun nouvel aménagement n’a été effectué dans la gare. Cependant, au fil des ans, la population a augmenté et il est devenu nécessaire d’agrandir la gare pour accueillir plus de monde.

L'arbre à l'intérieur de la gareCrédit photo : Nippon 1000

Malheureusement, le projet d’agrandissement de la gare impliquait d’abattre l’arbre, ce qui a été validé en 1970.

Des légendes autour de l’arbre

En plus d’être un désastre écologique, cette décision n’a pas plu aux locaux pour une raison bien particulière. Selon le média Colossal, ce camphrier a longtemps été associé à un sanctuaire et à une divinité locale. De nombreuses histoires ont circulé autour de cet arbre, certaines affirmant que le camphrier était en colère et que des malheurs s’abbatraient sur quiconque essaierait de le couper.

L'arbre à l'intérieur de la gare
Crédit photo : Nippon 1000

Une personne qui a coupé une branche aurait été victime d’une forte fièvre. Une autre personne aurait aperçu un serpent blanc enroulé autour de l’arbre, tandis que d’autres auraient vu de la fumée s’en échapper.

La suite après cette vidéo

L’arbre intégré à la structure de la gare

Finalement, face à l’ampleur de la situation, les responsables de la gare ont accepté de conserver l’arbre et de l’intégrer à la structure de la gare. Les travaux ont commencé en 1973 et l’agrandissement s’est terminé en 1980. Un petit autel a été aménagé au pied de l’arbre.

Si vous passez à Osaka, ne manquez pas de découvrir cette gare extraordinaire, avec son arbre hors du commun.

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Arbre Japon

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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