2 hectares brûlés : Une cigogne fait son nid sur un poteau électrique, prend feu et déclenche un incendie

Ce vendredi 7 août, une cigogne a pris feu alors qu’elle faisait son nid sur un poteau électrique. Le feu a ravagé 2 hectares de végétation.

Les départs d’incendie sont nombreux en France cet été, notamment à cause de la sécheresse et de la vague de chaleur qui s’abattent sur le pays. Pour limiter les dégâts, il est recommandé de ne pas faire de barbecue et de ne pas jeter ses mégots dans la nature. Mais dans certains cas, les départs de feu ne peuvent pas toujours être évités.

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Ce vendredi 7 août, un nouvel incendie s’est déclaré mais cette fois, la cause est… animale.

Un court-circuit

En effet, une cigogne a voulu faire son nid sur un poteau électrique en Saône-et-Loire. Malheureusement, elle a créé un puissant court-circuit et a été électrocutée, créant un départ de feu qui s’est déclaré aux alentours de 10h30, comme le rapporte Le Progrès.

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À cause de la sécheresse, le feu s’est rapidement propagé. Six pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le brasier qui menaçait des habitations à proximité. Au total, 2 hectares de végétation ont été brûlés et 180 foyers ont été privés d’électricité à Montcony.

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La cirgogne n’a pas survécu

Malheureusement, la cigogne n’a pas survécu puisque son corps sans vie a été retrouvé carbonisé près du poteau électrique. Un incident qui montre qu’il est important de sécuriser les lignes électriques afin de protéger les cigognes des risques d’électrocution.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. Il y a quelques jours, un pigeon a provoqué un incendie en Dordogne, après avoir heurté une ligne électrique. Le feu avait ravagé 2,5 hectares.