2 hectares brûlés : Une cigogne fait son nid sur un poteau électrique, prend feu et déclenche un incendie

Ce vendredi 7 août, une cigogne a pris feu alors qu’elle faisait son nid sur un poteau électrique. Le feu a ravagé 2 hectares de végétation.

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Un nid de cigognes sur un poteau électrique

Les départs d’incendie sont nombreux en France cet été, notamment à cause de la sécheresse et de la vague de chaleur qui s’abattent sur le pays. Pour limiter les dégâts, il est recommandé de ne pas faire de barbecue et de ne pas jeter ses mégots dans la nature. Mais dans certains cas, les départs de feu ne peuvent pas toujours être évités.

Une cigogneCrédit photo : iStock

Ce vendredi 7 août, un nouvel incendie s’est déclaré mais cette fois, la cause est… animale.

Un court-circuit

En effet, une cigogne a voulu faire son nid sur un poteau électrique en Saône-et-Loire. Malheureusement, elle a créé un puissant court-circuit et a été électrocutée, créant un départ de feu qui s’est déclaré aux alentours de 10h30, comme le rapporte Le Progrès.

Crédit photo : iStock

À cause de la sécheresse, le feu s’est rapidement propagé. Six pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le brasier qui menaçait des habitations à proximité. Au total, 2 hectares de végétation ont été brûlés et 180 foyers ont été privés d’électricité à Montcony.

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La cirgogne n’a pas survécu

Malheureusement, la cigogne n’a pas survécu puisque son corps sans vie a été retrouvé carbonisé près du poteau électrique. Un incident qui montre qu’il est important de sécuriser les lignes électriques afin de protéger les cigognes des risques d’électrocution.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. Il y a quelques jours, un pigeon a provoqué un incendie en Dordogne, après avoir heurté une ligne électrique. Le feu avait ravagé 2,5 hectares.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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