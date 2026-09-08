Ce chiot bouvier bernois a appris tout seul à allumer la cheminée, et il s'installe ensuite devant pour regarder les flammes

Billy, un chiot bouvier bernois, a compris tout seul comment allumer la cheminée électrique de la maison avec son museau. Ensuite, il s'assoit devant et regarde les flammes.

Il y a des chiens qui apprennent à donner la patte. Et il y a Billy. Ce chiot bouvier bernois, dont les aventures sont racontées sur le compte Instagram @billythebernese0, a mis au point une petite routine que personne dans la maison ne lui a enseignée : il allume la cheminée, puis il s'installe devant pour regarder le feu.

Un coup de museau sur le bouton, et les flammes apparaissent

La vidéo partagée sur le compte est courte, mais elle se suffit à elle-même. On y voit le chiot planté devant ce qui ressemble à une cheminée électrique. Il approche la tête, pousse le bouton avec son museau, et l'appareil se met en marche. Les flammes apparaissent quelques secondes plus tard.

Le plus drôle vient après. Billy ne repart pas vaquer à ses occupations. Il s'assoit sagement à côté de l'appareil et fixe le feu, visiblement captivé par le spectacle. Un texte incrusté sur les images résume la scène : Billy a appris tout seul à allumer la cheminée et aime s'asseoir pour la regarder. La légende, elle, est raccord avec la saison : Billy est prêt pour l'automne.

Ce qui rend la scène si amusante

Ce n'est pas tant le geste technique qui frappe que l'enchaînement complet. Le chiot ne se contente pas d'avoir découvert par hasard qu'un bouton produit un effet. Il semble aussi savoir précisément ce qu'il veut faire ensuite. Ce qui a probablement commencé par une simple curiosité s'est transformé en activité préférée.

Rien d'impossible sur le plan comportemental : les chiens sont tout à fait capables d'associer un bouton, un bruit ou un mouvement à un résultat familier, surtout lorsqu'ils observent attentivement les humains de la maison faire le même geste tous les soirs. Une part de chance n'est évidemment jamais à exclure non plus.

Les internautes s'interrogent sur ce qui passe dans sa tête

En commentaires, la question qui revient le plus souvent concerne moins la manipulation du bouton que la contemplation qui suit.

« Je me demande ce qui lui passe par la tête quand il reste assis là à regarder ces flammes »

D'autres soulignent que tous les chiens ne réagiraient pas de la même façon face à un feu, même derrière une vitre. Un internaute, propriétaire d'un bouvier bernois lui aussi, explique que le sien aurait peur du bouton autant que des flammes. Certains y voient carrément une nouvelle chaîne télé, la meilleure de toutes selon eux. Et beaucoup se demandent surtout ce que le chiot va comprendre ensuite.

« Attendez un peu qu'il apprenne à allumer la climatisation »

Un comportement qui colle bien à la race

Le bouvier bernois est réputé pour son calme, sa douceur et son attachement très fort à sa famille. Ce gros nounours suisse, l'une des races préférées des foyers français, passe une bonne partie de son temps à observer ce que font ses maîtres et à vouloir être là où ils sont. Vu sous cet angle, un chiot qui reproduit le geste du soir et s'installe devant le feu comme le reste de la maisonnée n'a finalement rien de si étonnant. Voici 8 choses à savoir sur le bouvier bernois.

Une précision utile pour les propriétaires tentés de rire de la scène chez eux : la cheminée de Billy semble être un modèle électrique. Devant un vrai foyer, un chien qui s'approche trop près s'expose à des brûlures, et il vaut mieux prévoir une barrière ou un pare-feu, surtout avec un chiot qui n'a encore aucune notion du danger.