En 1936, cette taupe dorée aveugle disparaît des radars : 90 ans plus tard, des scientifiques aidés d'une chienne la retrouvent dans les dunes d'Afrique du Sud

En Afrique du Sud, des scientifiques aidés d’une chienne ont retrouvé la trace de la taupe dorée de De Winton, que l’on croyait possiblement éteinte.

Connaissez-vous la taupe dorée de De Winton ? Également connue sous le nom de Cryptochloris wintoni, il s’agit de l’une des 21 espèces de taupes dorées qui vivent en Afrique subsaharienne. Cette espèce est extrêmement rare et a été vue pour la dernière fois en 1936, soit il y a 90 ans.

La taupe dorée de De Winton vit entièrement sous terre, raison pour laquelle il peut être difficile de la voir. Elle est de petite taille et peut tenir dans la paume d’une main. Complètement aveugle, cette taupe possède un pelage doré aux reflets irisés et se déplace dans son habitat souterrain en utilisant son ouïe puissante.

“La lumière se reflète vraiment magnifiquement sur elles lorsqu’elles sont exposées à la lumière. Ce sont de petites créatures, mais elles possèdent des muscles abdominaux incroyablement puissants, ainsi que des avant-bras ou des membres antérieurs très, très forts. Cela leur permet de se déplacer assez facilement et assez rapidement dans le sable meuble”, a expliqué Cobus Theron, chef de projet et responsable de la conservation chez EWT.

Une recherche quasi impossible

En 2021, quand un groupe de scientifiques de l’Endangered Wildlife Trust (EWT), spécialisé dans la conservation des espèces, s’est lancé à la recherche de cette taupe dorée, il a reçu de nombreuses critiques. Les autres chercheurs estimaient que cette espèce de taupe était éteinte et qu’ils ne la trouveraient jamais.

“Pour moi, c’était un défi que nous allions relever, aussi impossible qu’il puisse paraître. Les gens étaient sceptiques, je ne vais pas mentir”, a confié Cobus Theron à CNN.

Cependant, contre toute attente, les chercheurs ont réussi leur mission et ont pu prouver que la taupe dorée de De Winton existait toujours.

Ils trouvent la taupe dorée recherchée

Pour trouver l’animal, les scientifiques ont utilisé Jessie, une chienne entraînée à détecter les odeurs. Grâce à elle, les chercheurs ont pu repérer les endroits où les taupes se cachaient. Ils ont fait des prélèvements dans le sol pour trouver de l’ADN environnemental et confirmer leur présence. En effet, les taupes dorées libèrent de l’ADN quand elles entrent en contact avec leur environnement, ce qui permet de les identifier.

L’équipe a prélevé plus de 100 échantillons de sol sur des plages et des dunes situées au nord-ouest de l’Afrique du Sud. Les traces d’ADN ont révélé la présence d’au moins quatre espèces de taupes dorées. Sur la plage de Port Nolloth, les scientifiques ont trouvé la preuve qu’ils cherchaient : une taupe dorée de De Winton est apparue sous leurs yeux.

“Il se trouve que, alors que nous prélevions des échantillons sur une plage en particulier, nous sommes tombés par hasard sur l’une de ces taupes dorées. Les gens étaient en délire ! Bien que beaucoup doutaient de l’existence de la taupe dorée de De Winton, j’étais convaincu que l’espèce n’avait pas encore disparu”, a indiqué Cobus Theron.

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Une espèce menacée

Pour la communauté scientifique, la survie de la taupe dorée de De Winton est une “histoire d’espoir”. Elle montre que contrairement à ce que l’on pourrait croire, certaines espèces animales survivent encore, alors qu’on les croyait éteintes. Cette redécouverte rappelle celle d’une grenouille retrouvée au Chili après plus de 130 ans sans observation.

Cependant, si la taupe dorée de De Winton existe toujours, elle est en danger critique d’extinction. Cet animal est notamment menacé par la perte de son habitat à cause de l’exploitation minière de diamants dans la région. Pour la protéger, des mesures de conservation urgentes doivent être prises. Un nouvel objectif pour les scientifiques.