Ils la cherchaient depuis dix ans dans les forêts du sud du Chili : une grenouille que personne n'avait vue depuis plus de 130 ans refait surface

Direction le Chili, où une grenouille qui n’avait plus donné signe de vie depuis plus d’un siècle a refait surface. Sa réapparition va permettre d’en apprendre davantage sur cette espèce méconnue.

Ces dernières années, des animaux que l’on croyait disparus ont été redécouverts, comme cet oiseau repéré par un chasseur en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ce primate venimeux retrouvé en Indonésie.

De son côté, cette grenouille endémique du Chili n’avait plus été observée depuis plus de 130 ans avant d’être repérée par des chercheurs il y a environ deux ans.

Une grenouille disparue depuis 130 ans refait surface au Chili

Une étude publiée le 6 mars 2025 dans la revue scientifique ZooKeys apporte une excellente nouvelle : la grenouille Alsodes vittatus a été redécouverte dans le sud du Chili. Sa dernière observation connue remontait alors à un plus d’un siècle.

Vous l’ignorez peut-être, mais elle a été découverte pour la première fois en 1893 par le naturaliste français Philibert Germain, qui a collecté plusieurs spécimens sur le domaine de San Ignacio de Pemehue, dans la région de La Araucanía.

Crédit Photo : Edvin Riveros

L’amphibien a ensuite été décrit scientifiquement en 1902 par le chercheur chilien Rodulfo Amando Philippi. À l’époque, le scientifique avait décrit son apparence physique. Cette grenouille est reconnaissable à sa bande blanchâtre ou jaunâtre qui s’étire du museau jusqu’à son arrière-train.

Elle est aussi dotée d’une coloration noire sur le dessus du corps. Minuscule, elle mesure à peine 4 centimètres de longueur. Après cette description, la créature s’est volatilisée et plus personne ne l’a revue.

Des expéditions organisées depuis des années

Face à cette situation, plusieurs scientifiques sont partis à la recherche de cette mystérieuse grenouille entre 1995 et 2002. Le hic ? Ils disposaient de peu d’informations à son sujet. Résultat : ils sont repartis bredouilles.

Entre 2015 et 2016, les chercheurs chiliens Claudio Correa et Juan P. Donoso, de l’Université de Concepción, ont organisé de nouvelles expéditions.

Ces derniers ont alors repéré deux populations de grenouilles du genre Alsodes, mais les spécimens ne présentaient pas la fameuse bande sur le dos.

Crédit Photo : Edvin Riveros

En 2023 et 2024, les recherches ont finalement abouti. Claudio Correa et Juan P. Donoso, ainsi qu'Edvin Riveros-Riffo, un ingénieur chilien de l’Université de Valparaíso, ont retrouvé Alsodes vittatus dans les contreforts des Andes chiliennes.

L’équipe a pu observer une femelle adulte et d’autres individus dans les bassins des rivières Lolco et Portales, dans la région de l’Araucanie.

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À peine redécouverte, déjà menacée

Cette importante trouvaille a donc confirmé l'existence de cette espèce énigmatique après plus d'un siècle d'absence de toute observation officielle.

« La redécouverte de A. vittatus nous a permis d’obtenir, plus d’un siècle après sa description, les premières données écologiques et biologiques de l’espèce. L’observation sur le terrain indique également que cet amphibien fait face à plusieurs menaces significatives et qu’il pourrait être considéré comme menacé », expliquent les chercheurs dans Phys.org.

Crédit Photo : Edvin Riveros

Ces amphibiens pourraient être menacés par la déforestation, l’expansion des cultures ou encore les espèces invasives.