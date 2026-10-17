En 1859, il relâche 13 lapins dans son jardin pour chasser le dimanche : un siècle plus tard, ils sont 200 millions à ravager tout le pays

En quelques années, le nombre de lapins en Australie a considérablement augmenté. Tout est parti d’un homme qui voulait chasser des lapins le dimanche.

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Un lapin

Au départ, il n’y avait pas de lapins sauvages en Australie et aujourd’hui, on en compte 150 millions. Que s’est-il passé ? Tout a commencé en 1859 lorsque Thomas Austin, un homme originaire de l’Angleterre, a décidé de chasser des lapins.

En Angleterre, la chasse aux lapins est un sport populaire. C’est également le cas en Nouvelle-Zélande, où plus de 12 000 lapins, dindes, oppossums et hermines sont morts lors d’une chasse de Pâques. De son côté, le Britannique a décidé de renouer avec cette activité. Pour cela, il a relâché 13 lapins sauvages dans sa ferme de Barwon Park, dans l’État de Victoria, pour pouvoir chasser avec ses amis.

Les lapins se propagent dans toute l’Australie

Les lapins lui ont été spécialement envoyés par un parent en Angleterre. Alors que seulement 13 lapins ont été relâchés dans le domaine, leur population a rapidement augmenté, jusqu’à devenir incontrôlable. Sept ans plus tard, les chasseurs ont en effet capturé 14 000 lapins sur le domaine, selon le National Museum Australia.

Rapidement, la population de lapins s’est étendue au-delà de Barwon Park. En 1880, les animaux ont traversé le fleuve Murray et ont atteint la Nouvelle-Galles du Sud. Ils se sont ensuite aventurés dans le Queensland et l’Australie Occidentale.

Un animal néfaste pour l’environnement

Aujourd’hui, les lapins sont les animaux qui se sont propagés le plus rapidement en Australie. En moins de 50 ans, ils ont envahi la quasi-totalité du territoire. Cependant, les lapins sauvages ont un impact dévastateur sur l’environnement.

Ils endommagent les exploitations agricoles et l’environnement et dévorent la végétation, les herbes et les cultures semées par les agriculteurs. Cette dégradation participe également à l’érosion des sols.

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Les lapins ont survécu

Des méthodes ont été mises en place pour tenter de réduire la population de lapins en Australie. Des clôtures anti-lapins ont été construites, des pièges ont été posés pour les tuer et des virus ont été introduits pour les rendre malades. Cependant, ces animaux sont très résistants et ont survécu à toutes ces tentatives.

Les lapins ont également survécu aux catastrophes naturelles qui ont ravagé l’Australie comme les sécheresses, les incendies et les inondations. Aujourd’hui, on compte au moins 150 millions de lapins sauvages en Australie.

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Lapin Australie

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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