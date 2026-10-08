Il chute de plus de 20 mètres en montagne et ne peut plus bouger : toute la nuit, son Labrador ne l'a pas quitté

En Autriche, un randonneur a fait une chute de 20 mètres en montagne. Grièvement blessé, il a survécu grâce à son chien qui lui a tenu chaud et a guidé les secours.

Le chien est le meilleur ami de l’Homme, et cette nouvelle histoire le prouve encore une fois. Ce jeudi 1er octobre, un jeune homme âgé de 21 ans est parti en randonnée avec son chien, un Labrador, dans les montagnes en Autriche, dans les environs d’Obertraun.

Cependant, sur le chemin, le randonneur a chuté et est tombé de plus de 20 mètres. Il a heurté des blocs rocheux et a été grièvement blessé. Malheureusement, il ne pouvait plus se déplacer. Cet incident est similaire à celui de cette femme qui est tombée d'une falaise en tentant de sauver son chien.

Une chute de 20 mètres

Comme le jeune homme ne donnait plus de nouvelles à ses proches, ces derniers se sont inquiétés et ont appelé les secours pour signaler sa disparition. Vendredi matin, une opération de recherche a été lancée. Plusieurs groupes d’intervention se sont dispersés et un hélicoptère a été déployé.

Crédit photo : Bergrettung Obertraun / Facebook

Les secours ont pu établir une zone d’intervention à partir du bornage téléphonique, des photos envoyées par le randonneur à ses proches ainsi que sa voiture, qui a été localisée sur un parking.

“Le chien a aboyé fort”

Dans les airs, l’hélicoptère a repéré la tente orange du randonneur. Sur place, les sauveteurs ont entendu les aboiements du chien, qui était resté auprès de son maître. L’animal a alors guidé les randonneurs jusqu’à lui.

“Le chien a aboyé fort et nous a conduits jusqu’à lui”, raconte Florian Höll, responsable des opérations de secours en montagne d’Obertraun.

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Son chien lui a sauvé la vie

Retrouvé au fin d’un ravin, le randonneur était grièvement blessé à la tête. Bien que conscient, il était très désorienté et ne savait pas où il se trouvait. Des premiers soins lui ont été prodigués sur place. Il a ensuite été transporté à l’hôpital en hélicoptère.

"Après plus de deux heures et demie, l'opération de recherche détaillée a été achevée avec succès. Sans la coopération fluide et professionnelle de toutes les organisations impliquées, même à travers les frontières fédérales, une telle découverte et sauvetage rapides de la victime n'auraient pas été possibles", ont indiqué les Secours en montagne d'Obertraun sur Facebook.

Si le randonneur a pu survivre, c’est grâce à son fidèle chien. En plus d’avoir aboyé pour alerter les secours, celui-ci est resté avec lui toute la nuit pour le garder au chaud. L’animal, très agité, a été ramené dans la vallée par les sauveteurs. Grâce à lui, son maître est désormais hors de danger.