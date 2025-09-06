Une randonneuse tombe d'une falaise en tentant de sauver son chien, ils survivent tous les deux

Au Canada, une Française faisait une randonnée quand son chien a glissé d’une falaise. En tentant de le sauver, elle est tombée de 18 mètres et s’est cassée la jambe. Par chance, la randonneuse et son chien ont tous les deux survécu.

Margaux Cohen est une Française âgée de 36 ans qui vit à Vancouver, au Canada. Le 24 août dernier, Margaux est partie faire une randonnée pour atteindre le sommet du pic du Tricouni avec un ami, son cousin et son chien, Zion. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque Margaux a frôlé la mort en voulant sauver la vie de son chien.

Crédit photo : GoFundMe

Alors que les membres du groupe se trouvaient à 200 mètres du sommet, ils ont dévié sans s’en apercevoir. Pendant qu’ils consultaient leur carte pour retrouver leur chemin, le chien de Margaux a glissé et est tombé de la falaise. Cette dernière a tenté de le rattraper pour le sauver, mais l’animal l’a entraînée dans sa chute.

“J’ai eu l’instinct de m’aggriper à son harnais. Mais je n’avais pas compris qu’en faisant ça, et à cause de son poids, j’allais tomber. Ce n’était pas une chute directe. J’ai dégringolé quatre fois. J’ai dû faire une chute de six mètres, puis je me suis cogné le visage contre des roches, et je suis tombée encore et encore”, a confié Margaux au Squamish Chief, un journal local.

Crédit photo : GoFundMe

Ils survivent tous les deux

Au total, Margaux a fait une chute de 18 mètres. Bien qu’elle n’ait pas perdu connaissance, son visage a rapidement commencé à enfler et sa jambe lui faisait très mal. Après sa chute, elle a crié pour alerter le groupe qui ne savait pas si elle était encore consciente ni toujours en vie. Son ami a appelé les secours qui sont rapidement arrivés sur place. Par chance, le chien n’était pas blessé.

“Mon chien était assis à côté de moi, remuant simplement la queue, comme si rien ne s’était passé, comme s’il avait passé le meilleur moment de sa vie !” a expliqué Margaux au Parisien.

Crédit photo : GoFundMe

Il a fallu plus de deux heures aux secours pour arriver jusqu’à Margaux, sous une chaleur écrasante. La jeune femme a été héliportée à l’hôpital où elle a subi deux opérations.

“La convalescence va être assez longue malheureusement, car la blessure ne se résume pas à une fracture pour laquelle je peux simplement porter un plâtre. Il faudra poser des plaques et des vis dans ma jambe. Il faudra du temps avant que je puisse enfin m’appuyer sur ma jambe. Je vais donc avoir besoin de beaucoup d’aide pendant les deux premiers mois environ, puis de beaucoup de physiothérapie. Il me faudra probablement au moins quatre mois avant de pouvoir reprendre une activité physique”, a expliqué Margaux, selon des propos rapportés par Paris Match.

Une cagnotte ouverte

Pendant sa convalescence, Margaux ne peut pas travailler et tous ses frais médicaux ne sont pas couverts. En plus de cela, son chien doit recevoir des soins vétérinaires car il souffrirait d’une blessure à la patte.

Crédit photo : GoFundMe

Pour aider Margaux à payer tous ces frais, sa meilleure amie a ouvert une cagnotte en ligne. Pour le moment, plus de 14 557 dollars canadiens ont été récoltés, soit un peu moins de 9 000 euros.

“Margaux est l’une des personnes les plus généreuses, aventureuses et résilientes que je connaisse. Elle a toujours été là pour soutenir les autres, et maintenant elle a besoin de notre aide. Tout don, quel que soit le montant, fera une énorme différence pour elle et son meilleur ami à quatre pattes”, peut-on lire sur la page de la cagnotte.

Si Margaux va mettre du temps à se remettre de sa chute, c’est un miracle qu’elle et son chien aient survécu. Cet accident rappelle notamment le drame survenu en Indonésie, lorsqu'une jeune femme de 26 ans est décédée en tombant dans un volcan actif. Des incidents qui prouvent qu'il est important de faire attention aux endroits où l'on met les pieds en randonnée.