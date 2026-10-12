Il promène en laisse son rat géant de près de 60 cm : ses voisins le prennent pour un « cinglé », mais ce rongeur sait faire bien plus que marcher à ses côtés

En Angleterre, Martin Critchlow ne passe pas inaperçu dans la rue : il promène son rat géant en laisse. Le rongeur joue aussi les commis de cuisine, comme dans le Disney Ratatouille.

Martin Critchlow, un habitant de Sutton Bridge, dans le Lincolnshire, en Angleterre, est l’heureux propriétaire d’Elvis, un rat géant de Gambie âgé d’un an.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le duo attire tous les regards sur les réseaux sociaux et dans la rue. Focus sur une amitié hors norme qui détonne !

Il promène son rat géant dans les rues

Cité par le Daily Star, Martin Critchlow, un routier de 58 ans, reconnaît avec humour que ses voisins le prennent pour un «cinglé» lorsqu’ils le voient promener son rat de près de 60 centimètres en laisse dans le quartier.

« Vous avez des gens qui demandent “Qu’est-ce que c’est ? C’est un rat ?”, quand ils aperçoivent Elvis, parce qu’il est gros. Certains pensent même que c’est un rat d’égout new-yorkais », raconte-t-il.

De son côté, Martin ne se laisse pas atteindre par les remarques. Bien au contraire ! Il aime tous ses animaux et est fier de les montrer. Il possède par ailleurs neuf rats géants de Gambie, 100 souris des moissons et un chihuahua nommé Rocci.

Le quinquagénaire a tissé un lien particulier avec Elvis, qu’il décrit comme « tranquille ».

« C’est le genre de rat que vous pouvez sortir et installer sur votre épaule. Vous pouvez aller à la plage avec lui, l’emmener dans un magasin (…) Il va marcher, mais ensuite il veut aller voir où il en a envie. Ce n’est pas vous qui le promenez, c’est lui qui vous promène », explique-t-il.

Un rongeur qui joue les commis de cuisine sur TikTok

Sur son compte TikTok, Martin partage régulièrement des vidéos de ses animaux. Et le Britannique adore mettre un petit chapeau de chef à Elvis et l’installer sur son épaule pendant qu’il cuisine.

Ces images rappellent bien évidemment Ratatouille, puisque dans ce film d’animation Disney, un rat prénommé Rémy aide Linguini, un jeune commis de cuisine, à cuisiner en tirant les cheveux sous sa toque.

@martincritchlow today we're back in the kitchen cooking with elvis pancakes ♬ original sound - Martin Critchlow

Le rat géant apparaît aussi dans des vidéos avec son meilleur ami Rocci. Les deux s’entendent à merveille et jouent ensemble.

Sur certaines séquences, Martin prend son dîner aux côtés de l’une de ses souris des moissons, qui dispose de sa propre assiette pour manger.

Vous l’aurez compris, cet homme est complètement gaga de ses compagnons à quatre pattes.

La suite après cette vidéo

Changer la façon de voir ces animaux

Après être devenu viral sur Internet grâce à ses souris des moissons, Martin souhaite désormais que ses rats de Gambie connaissent le même succès.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette espèce de rongeur originaire d’Afrique subsaharienne possède un odorat exceptionnel. Ces mammifères sont notamment entraînés pour détecter les mines terrestres.

Ce n’est pas tout. Ils ont également été utilisés dans des expériences visant à détecter la tuberculose chez les humains.

Crédit Photo : Martin Critchlow

« Ce sont des animaux très intelligents (…) Ils sauvent des vies », détaille le Britannique.

En s’affichant ainsi avec Elvis, le chauffeur de poids lourd espère faire évoluer le regard du public sur eux.