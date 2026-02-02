Un chercheur espagnol est parvenu à éradiquer le cancer du pancréas chez une souris grâce à un traitement révolutionnaire

En Espagne, des chercheurs ont opté pour une approche payante afin d’éradiquer le cancer du pancréas sur une souris. Une trithérapie qui représente un espoir pour les dizaines de milliers de cas qui apparaissent chaque année.

C’est une percée majeure dans la lutte contre l’un des cancers les plus redoutés. En France, près de 16 000 nouveaux cas de ce cancer du pancréas sont diagnostiqués chaque année, et seuls 10% d'entre eux guérissent. La France est aujourd’hui le 4e pays dans le monde en nombre de cancers du pancréas.

D’un pronostic sombre, il est souvent diagnostiqué à un stade inopérable et est donc extrêmement difficile à soigner dans 90 % des cas. Ce qui explique pourquoi le taux de survie à cinq ans après le diagnostic reste inférieur à 10 %. En Espagne, sur les plus de 10 300 cas qui surviennent chaque année, le pourcentage est identique.

Au CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, centre de recherche sur le cancer espagnol), une équipe dirigée par Mariano Barbacid, chef du groupe d’oncologie expérimentale, a pourtant conçu une approche révolutionnaire. Dans une étude publiée le 2 décembre 2025 dans la revue PNAS, il a détaillé la stratégie adoptée par son équipe, qui a décidé d’associer trois traitements.

Crédit photo : CRIS

Une trithérapie ciblée

En effet, leur approche consiste à bloquer l’action de l’oncogène KRAS (muté chez 90 % des personnes atteintes de cancer du pancréas) à trois points différents, plutôt qu’à un seul.

« C’est comme fixer une poutre au plafond à trois points distincts au lieu d’un seul. Cela la rend beaucoup plus difficile à briser »

Les chercheurs ont donc associé trois traitements : un inhibiteur de KRAS (daraxonrasib), un médicament approuvé pour certains adénocarcinomes pulmonaires (afatinib) et un dégradeur de protéines (SD36).

Appliqué à trois modèles de souris atteintes d’adénocarcinome pancréatique, ce traitement a induit « une régression significative et durable de ces tumeurs expérimentales sans provoquer de toxicités importantes ».

Crédit photo : iStock

Un premier pas vers des traitements efficaces ?

Les premiers médicaments ciblant spécifiquement le cancer du pancréas n’ont été approuvés qu’en 2021, après un demi-siècle sans amélioration notable par rapport à la chimiothérapie conventionnelle. Malheureusement, leur efficacité reste modeste car les tumeurs développent généralement une résistance après quelques mois. Or cette triple approche a réussi à empêcher l’apparition de cette résistance dans les modèles animaux testés, ce qui représente une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie !

Bien évidemment, si l’enthousiasme suscité par ces résultats est toujours positif, Mariano Barbacid tempère les attentes :

“Il est important de comprendre que, bien que nous n’ayons jamais obtenu de résultats expérimentaux comme ceux-ci auparavant, nous ne sommes pas encore en mesure de mener des essais cliniques avec cette triple thérapie.”

Crédit photo : iStock

En effet, adapter cette combinaison aux patients demande encore de nombreux réglages, notamment au niveau des dosages. La tolérance à long terme reste également à tester et les chercheurs précisent que cette optimisation prendra du temps.

En revanche, l’équipe du CNIO ouvre une nouvelle voie pour d’autres tumeurs réfractaires. Le financement du projet, assuré notamment par la Fondation CRIS contre le cancer et le Conseil européen de la recherche, illustre le rôle moteur des programmes publics dans l’innovation.