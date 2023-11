Vidéo : une meute de loups filmée près d'un village dans le Var, des images rares

Récemment, une meute de loups a été filmée près d’un village situé dans le Var.

Alors que le nombre de loups augmente en France, plusieurs spécimens ont été filmés près du village de Collobrières (Var), rapportent nos confrères de Var Matin.

Comme le précise le quotidien régional, tout a commencé lorsque des chasseurs de la région ont remarqué la disparition de gibiers dans le massif des Maures. C’est dans ce contexte que l’un des membres a décidé d’installer une caméra dans un arbre pour en savoir plus.

À l’instar de ses collègues, ce dernier était quasi certain que l’absence de proies avait un lien avec les loups. En effet, les chasseurs trouvent régulièrement des carcasses d’animaux et des crottes avec des poils. Mais ce n’est pas tout ! Les chiens de chasse sont également attaqués.

«J’ai décidé d’acheter et de poser une caméra autonome pour vérifier ce qui se passe dans nos collines et pour le prouver. Entre membres des différentes battues de la région, on en parle. Le discours est le même : il n’y a plus de gibier, le loup est là», explique le chasseur au site d’information.

«J’étais super content»

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Varois ne s’est pas trompé. Sur les images fournies par ce dernier, on peut apercevoir quatre loups en train de rôder dans la nuit du dimanche 19 novembre :

«J’étais super content. En général, on parle du loup dans les fables, les contes et on les voit lors de reportages. Et là, ils sont là chez nous», confie le chasseur.

Si cette nouvelle le réjouit, elle est aussi une source d’inquiétudes pour le chasseur : «Le loup vit sa vie de prédateur c’est sûr mais si cela continue comme ça, il n’y aura plus rien dans nos forêts d’ici deux ans», souligne le propriétaire de la caméra.

Avant d’ajouter : «Les gens sont surpris de voir des sangliers qui se rapprochent de plus en plus des villes (…) Il faut se poser les bonnes questions. Et s’il n’y a plus de sangliers et les autres animaux que le loup chasse, de quoi va-t-il se nourrir ?».

