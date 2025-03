Voici ce que vous ne devez surtout pas faire si vous croisez un loup

Il existe un comportement à adopter si jamais vous croisez la route d’un loup. On vous détaille quoi faire et surtout la règle numéro 1 à ne pas enfreindre.

Depuis la nuit des temps, le loup est un animal qui terrifie autant qu’il fascine. Les divers mythes et légendes ont ainsi participé à créer ce sentiment de peur qui anime les humains. Dès lors, le loup incite à la méfiance. En particulier depuis qu’il a fait son grand retour en France dans les années 1990.

Selon l’Office français de la biodiversité (OFB), en 2023, la population des loups était comprise entre 750 et 1344 individus. Les meutes de loups sont présentes sur une large partie du territoire français : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Aude, l'Aveyron, la Savoie ou encore le Vaucluse parmi tant d’autres départements, selon les données du site du parc de Courzieu.

Quelques indications à suivre si vous rencontrez un loup

Crédit photo : LPinchuk/ iStock

Avec la présence des loups sur le territoire français, il n’est donc pas impossible d’en croiser près des habitations. Mais pas de panique à avoir. Même s’ils peuvent être très impressionnants et vous filer des sueurs froides, le loup ne considère pas l’humain comme une proie.

Ainsi, si vous vous trouvez en forêts ou ailleurs, voici comment réagir si vous croisez l’un de ses canidés. La première chose à faire est de fixer le loup calmement, expliquent des experts au HuffPost. Ensuite, ne paniquez pas. On le reconnaît, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais les spécialistes déclarent qu’il faut rester maître de la situation dans cette circonstance.

Crédit photo : AB Photography/ iStock

L’OFB recommande de rester debout et de ne pas courir. Reculez lentement sans jamais quitter l’animal des yeux. La règle numéro 1 est de ne jamais lui tourner le dos. Assurez-vous d’agrandir l’espace entre vous et le loup en vous éloignant le plus loin possible. Si le loup devient agressif (il grogne et lève sa queue), criez et jetez-lui des objets, conseille encore l’OFB, et continuez de reculer.

Enfin, il est important de rappeler que les loups craignent les humains et que leurs attaques sont très rares.