Un biologiste coupe un bambou pour libérer un bébé perroquet menacé d'extinction de l'étreinte d'un serpent invasif qui peut dépasser 3 mètres

À Porto Rico, un biologiste a sauvé un bébé perroquet menacé d’extinction de l’étreinte mortelle d’un serpent invasif, qui peut dépasser trois mètres de long.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Photo montrant le boa en train d'étouffer le jeune perroquet de Porto Rico

Plus de peur que de mal.

Raul Correa, biologiste spécialisé dans la faune sauvage, est récemment venu en aide à un jeune perroquet en danger critique d’extinction alors qu’il était prisonnier de l’étreinte d’un serpent invasif connu pour étouffer ses proies.

Grâce à ce sauvetage in extremis, l’oiseau a pu retrouver le ciel et ses compagnons, rapporte le magazine People.

Un perroquet en danger d’extinction piégé par un boa

La scène s’est déroulée dans la forêt d’État de Maricao, à l’ouest de Porto Rico, dans les Caraïbes. Cette réserve forestière naturelle est située dans une zone montagneuse. Elle abrite une faune et une flore variées et constitue un terrain de jeu idéal pour les scientifiques.

Ce jour-là, Raul Correa, qui travaille au sein du service américain de la pêche et de la faune sauvage, se trouvait dans la forêt lorsqu’un groupe de perroquets de Porto Rico (Amazona vittata) s’est mis à pousser des cris.

Le biologiste a alors découvert un jeune oiseau, piégé au sommet d’une tige de bambou, avec un boa constricteur à queue rouge enroulé autour de son corps.

Un biologiste vole à son secours

Face à cette situation, il a décidé d’intervenir pour lui venir en aide. Et pour cause : endémique de l’île, cette espèce est menacée de disparition.

Comme le précise l’US. Fish and Wildlife Service sur Facebook, Raul Correa a agi sans perdre une seconde. Il s’est empressé de couper le bambou. Résultat : le boa a desserré son étreinte et l’oisillon a été libéré.

L’agence a ensuite surveillé le perroquet afin de s’assurer qu’il ne gardait aucune séquelle de son affrontement avec le serpent. Par chance, il n’avait subi aucun dommage.

« Après une nuit d’observation, ce petit survivant, qui avait quitté le nid depuis à peine un mois, a retrouvé la forêt et volait de nouveau avec son groupe », a écrit l’organisme dans sa publication.

La suite après cette vidéo

Une espèce de serpent invasive

Selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGC), le boa constricteur à queue rouge (Boa constrictor) est originaire d’Amérique du Sud. Il est considéré comme une espèce invasive à Porto Rico.

La présence de ce serpent sur cette île des Caraïbes proviendrait du commerce illégal d’animaux de compagnie. En l’absence de prédateurs naturels capables de réguler leur nombre, ces serpents non venimeux, qui mesurent en 2 et 3,5 mètres, se sont répandus à travers le territoire.

Ce qui devait arriver arriva : ces reptiles ont eu des conséquences néfastes sur la faune locale, notamment sur le perroquet de Porto Rico, une espèce menacée.

« L’expérience a montré que les écosystèmes insulaires sont vulnérables aux invasions de serpents et que Porto Rico ne possède aucun prédateur naturel capable de réguler le nombre de ces reptiles prolifiques », déclarait en 2013 Marcia McNutt, alors directrice de l’USGS.

Avant d’ajouter :

« Les humains sont responsables de l’introduction de ce fléau sur l’île et sont les seuls à pouvoir espérer enrayer le problème avant qu’il ne soit trop tard pour les espèces indigènes ».

Suivez-nous sur Google
Perroquet

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Steve, le perroquet d&eacute;plum&eacute;

Après avoir perdu presque toutes ses plumes, un perroquet retrouve peu à peu sa joie de vivre

Capture d'écran montrant le perroquet dans son sous-marin

Il emmène son perroquet sous l'eau dans un sous-marin fait maison... et assure que celui-ci était consentant

 Pompier attirant un perroquet à lui sur un toit

« Va te faire foutre » : un perroquet insulte le pompier qui vient le secourir sur le toit d’une maison

 «C'est un héros» : ce perroquet a sauvé ses propriétaires d'un incendie grâce à son intelligence

«C'est un héros» : ce perroquet a sauvé ses propriétaires d'un incendie grâce à son intelligence

 Un perroquet déverrouille l’enclos d’un kangourou, le marsupiale sème la pagaille sur la route

Un perroquet déverrouille l’enclos d’un kangourou, le marsupiale sème la pagaille sur la route

Vidéo : un perroquet vole la caméra d'une touriste et filme sa fuite

Vidéo : un perroquet vole la caméra d'une touriste et filme sa fuite