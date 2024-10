Malgré des conditions difficiles, des tortues caouannes sont nées sur une plage à Hyères

C’était un événement très attendu : des petites tortues caouannes sont nées sur la plage de l’Almanarre, à Hyères. Confrontées à de basses températures, leur survie était menacée.

Un bel événement s’est produit dans la nuit du 5 au 6 octobre à Hyères, dans le Var. Sur la plage de l’Almanarre, des petites tortues caouannes sont nées. Elles ont réussi à briser la coquille de leurs œufs et ont traversé le sable pour rejoindre progressivement la mer.

Cette naissance est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les tortues caouannes font partie des espèces menacées et vulnérables selon WWF. Elles sont victimes de captures accidentelles par des pêcheurs, de la chasse et du braconnage, perdent progressivement leur habitat et sont affectées par la pollution et le changement climatique. Face au déclin de la population, cette naissance est donc une bonne nouvelle pour les tortues marines.

Des conditions difficiles

En plus de cela, il n’était pas certain que ces tortues réussiraient à naître, en raison de la chute des températures cet automne. La fraîcheur était peu favorable au développement des tortues et les professionnels animaliers craignaient qu’aucun œuf n’éclose. À cause du froid, l’incubation a été particulièrement longue puisqu’elle a duré près de 76 jours, contre une cinquantaine en moyenne.

“Cette année, il y a des conditions climatiques qui sont particulières. Au mois de septembre, les températures ont baissé brutalement et il y a beaucoup plus de coups de mer que d’habitude. Plus la température est haute, plus la durée d’incubation est courte, et inversement”, a expliqué Sidonie Catteau, coordinatrice du réseau tortues marines de Méditerranée française au sein de l’association Emergence, à France 3.

Crédit photo : Association Emergence / Facebook

Les tortues ont rejoint la mer

Finalement, les petites tortues qui pesaient à peine 15 grammes ont réussi à rejoindre la mer, malgré les températures fraîches et les vagues agitées. De nouvelles éclosions sont espérées dans les prochains jours.

De plus en plus de tortues caouannes pondent leurs oeufs sur les plages françaises. En septembre, d'autres tortues marines sont nées sur une plage de Saint-Cyprien, une première dans le département des Pyrénées-Orientales. Pour rappel, il est indispensable d’adopter les bons gestes pour les protéger.

“La tortue souffre de son capital sympathie. Les gens trouvent ça mignon et ça engendre des manipulations. Quand elles sortent du sable pour aller à la mer, elles apprennent à respirer, se musclent. Les prendre à la main et les amener dans l’eau, ça les condamne”, explique Anne Settemelli, présidente de l’association Explore et Preserve.

Pour protéger les tortues, restez donc à distance, ne les photographiez pas et ne les manipulez pas. Si vous avez un chien, tenez-le éloigné et prévenez les autorités compétentes.