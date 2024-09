Des tortues caouannes sont nées sur une plage de Saint-Cyprien, une naissance historique

À Saint-Cyprien, les œufs pondus quelques mois plus tôt par une tortue caouanne ont éclos. Des petits tortillons ont rejoint la mer sous la protection de nombreux bénévoles.

C’est une naissance exceptionnelle ! À Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, des petites tortues caouannes sont nées ce mardi 17 septembre. Leurs œufs ont éclos deux mois après qu’une tortue se soit aventurée sur la plage pour pondre, en juillet dernier. Des mesures avaient immédiatement été prises afin de protéger les œufs.

Crédit photo : iStock

Depuis la naissance des tortues, des bénévoles se relaient jour et nuit pour les protéger. Une cage grillagée a été installée autour du nid pour ne pas que les chiens soient attirés par l’odeur des œufs et soient tentés de creuser dans le sable. Des planches en bois ont également été posées sur le sol afin de guider les tortues vers la mer et de les protéger des vagues.

Une première dans le département

Les petites tortues sont à peine plus grandes qu’une pièce de 2€ et pèsent entre 10 et 12 grammes. Très fragiles, elles arrivent pourtant à sortir de leurs coquilles, enterrées sous 45 centimètres de sable, et à rejoindre la mer.

Crédit photo : iStock

Cette naissance est historique à Saint-Cyprien puisque c’est la première fois que des tortues caouannes naissent dans le département, selon le parc naturel marin du Golfe du Lion. Pour rappel, la tortue caouanne est protégée et fait partie des espèces vulnérables sur la liste de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette dernière appelle à protéger davantage les zones de nidification des tortues au large de la mer Méditerranée. En effet, de plus en plus de tortues caouannes nichent sur les plages françaises en raison du changement climatique, qui modifie la température de la mer et les courants.

D’autres tortillons devraient naître à Saint-Cyprien dans les prochains jours. Si vous en apercevez, ne les touchez pas et ne les éclairez pas avec la lumière de votre téléphone, car cela risquerait de les désorienter. Restez à distance et profitez du spectacle sans les déranger.