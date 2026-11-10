Ce chien perd sa famille lors d'une halte à l'autre bout des États-Unis en 1923 : six mois et plus de 4 000 km plus tard, c'est l'une des filles qui le voit remonter la rue principale

Lors d’un voyage en vacances, la famille Brazier a perdu son chien Bobbie. Six mois plus tard, le chien a retrouvé sa maison après avoir marché pendant des milliers de kilomètres.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Bobbie le chien prodige avec son maître

L’incroyable histoire de Bobbie, un croisé collie et berger, a ému les États-Unis dans les années 1920. Le chien incarne le lien unique qui unit un animal à ses maîtres.

Aujourd’hui encore, l’histoire de Bobbie continue d’être célébrée par les habitants de Silverton, en Oregon.

La famille Brazier perd son chien en allant en vacances

En août 1923, la famille Brazier quitte sa maison située à Silverton, dans l’Oregon, pour aller rendre visite à de la famille en Indiana. Parents et enfants emmènent avec eux Bobbie, leur croisé collie écossais et berger anglais.

Tout se passe bien jusqu’à ce que la famille Brazier s’arrête à une station-service à Wolcott (Indiana). Là-bas, Bobbie est chassé par un groupe de chiens local, raconte ABC15.

La famille se met à sa recherche durant des jours, placarde des affiches dans les rues et publie des annonces dans les journaux. Mais rien n’y fait, Bobbie reste introuvable. La famille Brazier n’a d’autre choix que de retourner chez elle sans Bobbie.

Six mois plus tard, Bobbie revient chez lui

La famille Brazier avec leur chien Bobbie Crédit photo : Statesman Journal

Les Brazier reprennent leur vie durant quelques mois jusqu’à ce jour de février 1924. L’une des filles Brazier sort d’un café appartenant à sa famille, le Reo Lunch Restaurant, quand elle aperçoit Bobbie descendre la rue principale.

Gus Frederick, vice-président de la Silverton Country Historical Society, raconte que Bobbie est sale, les griffes usées et sous-alimenté. Néanmoins, Bobbie se met de suite à remuer la queue en apercevant un visage familier.

Selon des témoins présents, les retrouvailles entre Bobbie et les Brazier sont très émouvantes. Le papa, réveillé en sursaut par son chien, a même cru à un rêve. « Bobbie était évidemment épuisé, exténué, à bout de forces ; on lui a donné un bifteck et une grande gamelle de crème, et il n’a pas bougé pendant trois jours », ajoute Kerry Tymchuk, directeur exécutif de l’Oregon Historical Society.

La suite après cette vidéo

Une fresque et une statue en l’honneur de Bobbie

Fresque murale de Bobbie le chien prodige en OregonCrédit photo : Thomas Schrantz

Tout laisse à croire que le chien a parcouru 4 105 km en six mois à travers plaines, déserts et montagnes en plein hiver pour retrouver sa famille. Le périple de Bobbie lui a valu le surnom de Bobbie the Wonder Dog (« Bobbie, le chien prodige »). L’histoire a fait le tour des médias américains et a même voyagé jusqu’en Australie.

Trois mois seulement après son retour à la maison, Bobbie a joué son propre rôle dans un film muet. Son périple a pu être retracé grâce à des témoins ayant aperçu Bobbie sur des aires de camping entre l’Indiana et l’Oregon. Certains lui ont même donné à manger avant qu’il reprenne sa route.

Bobbie est mort en 1927 en laissant derrière lui sa famille humaine et quinze chiots. Il a été inhumé avec les honneurs au cimetière pour animaux de l’Oregon Humane Society. Près de 100 ans plus tard, Bobbie est toujours dans les mémoires de Silverton. Une fresque murale est érigée près du café Reo, ainsi qu’une statue de l’animal. D’après ABC 15, chaque année les habitants de Silverton se réunissent et rendent hommage à Bobbie en organisant un défilé d’animaux de compagnie.

Suivez-nous sur Google
Chiens États-Unis

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. publie pour Demotivateur depuis 2019. Rédactrice généraliste, elle couvre l’actualité, les sujets de société et les histoires insolites. Elle suit également l’actualité du cinéma et des séries, et consacre des articles à l’environnement.

À lire aussi
Wisdom, la femelle albatros de Laysan

Il bague un albatros en 1956 et le retrouve lui-même 46 ans plus tard : à 74 ans, l’oiseau pond encore un œuf avec un nouveau partenaire

 Le perroquet prénommé Nigel

Son perroquet s'envole en parlant avec l'accent britannique : quatre ans plus tard, une vétérinaire le lui ramène et l'oiseau parle espagnol

 Étourneaux sansonnets

En 1890, un admirateur de Shakespeare lâche 60 étourneaux dans Central Park : plus d’un siècle plus tard, ils sont environ 200 millions en Amérique du Nord

Un faon caribou albinos au pelage blanc sur la toundra de l'Alaska

Un faon caribou albinos photographié en Alaska, un précédent documenté remontant à 1976

 Un puma a été repéré par des caméras de chasse dans le sud de l'Illinois.

Un puma photographié dans l'Illinois en 2026, sans preuve d'une population installée

 La chihuahua Flor retrouvée après douze ans de disparition

Sa chihuahua disparaît de sa voiture pendant qu'elle travaille : 12 ans plus tard, une puce au numéro périmé la lui ramène