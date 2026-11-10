Ce chien perd sa famille lors d'une halte à l'autre bout des États-Unis en 1923 : six mois et plus de 4 000 km plus tard, c'est l'une des filles qui le voit remonter la rue principale

Lors d’un voyage en vacances, la famille Brazier a perdu son chien Bobbie. Six mois plus tard, le chien a retrouvé sa maison après avoir marché pendant des milliers de kilomètres.

L’incroyable histoire de Bobbie, un croisé collie et berger, a ému les États-Unis dans les années 1920. Le chien incarne le lien unique qui unit un animal à ses maîtres.

Aujourd’hui encore, l’histoire de Bobbie continue d’être célébrée par les habitants de Silverton, en Oregon.

La famille Brazier perd son chien en allant en vacances

En août 1923, la famille Brazier quitte sa maison située à Silverton, dans l’Oregon, pour aller rendre visite à de la famille en Indiana. Parents et enfants emmènent avec eux Bobbie, leur croisé collie écossais et berger anglais.

Tout se passe bien jusqu’à ce que la famille Brazier s’arrête à une station-service à Wolcott (Indiana). Là-bas, Bobbie est chassé par un groupe de chiens local, raconte ABC15.

La famille se met à sa recherche durant des jours, placarde des affiches dans les rues et publie des annonces dans les journaux. Mais rien n’y fait, Bobbie reste introuvable. La famille Brazier n’a d’autre choix que de retourner chez elle sans Bobbie.

Six mois plus tard, Bobbie revient chez lui

Crédit photo : Statesman Journal

Les Brazier reprennent leur vie durant quelques mois jusqu’à ce jour de février 1924. L’une des filles Brazier sort d’un café appartenant à sa famille, le Reo Lunch Restaurant, quand elle aperçoit Bobbie descendre la rue principale.

Gus Frederick, vice-président de la Silverton Country Historical Society, raconte que Bobbie est sale, les griffes usées et sous-alimenté. Néanmoins, Bobbie se met de suite à remuer la queue en apercevant un visage familier.

Selon des témoins présents, les retrouvailles entre Bobbie et les Brazier sont très émouvantes. Le papa, réveillé en sursaut par son chien, a même cru à un rêve. « Bobbie était évidemment épuisé, exténué, à bout de forces ; on lui a donné un bifteck et une grande gamelle de crème, et il n’a pas bougé pendant trois jours », ajoute Kerry Tymchuk, directeur exécutif de l’Oregon Historical Society.

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Une fresque et une statue en l’honneur de Bobbie

Crédit photo : Thomas Schrantz

Tout laisse à croire que le chien a parcouru 4 105 km en six mois à travers plaines, déserts et montagnes en plein hiver pour retrouver sa famille. Le périple de Bobbie lui a valu le surnom de Bobbie the Wonder Dog (« Bobbie, le chien prodige »). L’histoire a fait le tour des médias américains et a même voyagé jusqu’en Australie.

Trois mois seulement après son retour à la maison, Bobbie a joué son propre rôle dans un film muet. Son périple a pu être retracé grâce à des témoins ayant aperçu Bobbie sur des aires de camping entre l’Indiana et l’Oregon. Certains lui ont même donné à manger avant qu’il reprenne sa route.

Bobbie est mort en 1927 en laissant derrière lui sa famille humaine et quinze chiots. Il a été inhumé avec les honneurs au cimetière pour animaux de l’Oregon Humane Society. Près de 100 ans plus tard, Bobbie est toujours dans les mémoires de Silverton. Une fresque murale est érigée près du café Reo, ainsi qu’une statue de l’animal. D’après ABC 15, chaque année les habitants de Silverton se réunissent et rendent hommage à Bobbie en organisant un défilé d’animaux de compagnie.