Rejeté à cause de son museau tordu, ce chiot teckel finit par trouver une famille aimante

Un chiot teckel au museau tordu après une attaque de chien a enfin trouvé un nouveau foyer aimant pour la vie.

Newt est un adorable chien de race teckel. Et cette petite boule de poils revient de loin, de très loin.

Après avoir été défiguré par un chien, le toutou a été abandonné par sa famille. Par chance, sa route a croisé celle d’un couple qui a tout de suite accepté sa différence.

Un teckel se retrouve avec un museau tordu après une attaque de chien

Depuis trois ans, Newt vit aux côtés de Melanie Price et de son époux. Le couple, qui avait déjà trois chiens, a décidé de l’adopter pour lui offrir une seconde chance après être tombé sur une publication de Dream-A-Dream Dachshunds, un élevage familial de teckels nains situé au Texas.

Il faut dire que le jeune teckel a connu un début de vie difficile. Selon Melanie Price, Sherry, la propriétaire de l’élevage, a sauvé Newt, qui avait seulement onze semaines, et douze autres chiens d’un éleveur.

Crédit Photo : Melanie Price

Parmi eux se trouvaient une portée de chiots ainsi que leurs parents, tous deux atteints du parvovirus, une maladie très contagieuse chez les chiens.

Sherry a alors pris en charge et soigné tous les chiots. Mais certains d’entre eux sont morts malgré les soins.

De son côté, Newt avait la mâchoire fracturée après une attaque de chien chez son premier propriétaire. À l’époque, celui-ci n’avait pas emmené le teckel chez le vétérinaire.

« Il est ensuite resté dans cet état », a expliqué Melanie Price à People.

Adopté, sa famille le ramène peu après

Peu après son arrivée dans l’élevage, Newt a trouvé un foyer. Le hic ? Sa famille adoptive a fini par le ramener, car les autres chiens de la maisonnée l’avaient rejeté.

Fort heureusement, il a été recueilli par les Price, qui étaient déterminés à prendre soin de lui.

En arrivant dans sa nouvelle maison, le chiot s’est aussitôt entendu avec Oscar, le chien aîné de ses maîtres, et Luna, qui était alors la plus jeune.

« Ils sont meilleurs amis depuis ce jour-là », a confié Melanie Price.

La jeune femme de 37 ans a décidé de raconter le parcours de son teckel sur son compte TikTok : Newt with the Crooked Snoot.

Sous ses publications, elle reçoit quelques commentaires négatifs, mais aussi des messages bouleversants. Certains internautes assurent même avoir pleuré devant ses vidéos.

« C’est drôle qu’ils disent ça, parce que ça nous est déjà arrivé. On l’a vu dans la vraie vie. Quand on sort Newt, il arrive souvent que quelqu’un nous arrête, le regarde et se mette à pleurer. Ça nous surprend », a ajouté la trentenaire.

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Le chiot trouve un nouveau foyer aimant

Selon elle, Newt est un chien affectueux et joueur. Mais ce qu’elle adore chez lui, c’est son «côté farfelu».

« Il nous fait tout le temps sourire. Il suffit qu’on le regarde, qu’il nous regarde en retour, et on se met à rire. C’est l’énergie qu’il nous transmet. C’est ce que j’apprécie le plus depuis qu’on l’a adopté (…) », a-t-elle confié.

Malgré la déformation de sa mâchoire, le teckel parvient à manger seul grâce à la forme de son bol. Il est aussi capable de boire sans aucune aide.

Crédit Photo : Melanie Price

Melanie Price aborde également une question qui lui est souvent posée. Certaines personnes lui demandent si elle prévoit de « corriger » le museau de Newt par une intervention chirurgicale.

De son côté, la propriétaire de l’animal n’envisage pas une telle intervention. Elle souligne que son chien n’a aucun problème respiratoire, est parfaitement heureux et en bonne santé.