Ce chiot de 3 mois albinos et sourd peine à trouver une famille à cause de son apparence

Voici Casper, un chiot abandonné dans un refuge qui peine à trouver une famille à cause de son apparence particulière : il est atteint d’albinisme.

Comme de nombreux chiens de refuge, Casper ne rêve que d’une chose : trouver un foyer aimant. Mais cet adorable chiot a du mal à séduire une nouvelle famille en raison de son apparence unique et de son handicap, rapporte The Mirror.

Un chiot albinos rejeté à cause de son apparence

À seulement trois mois, ce chien croisé a déjà connu un début de vie difficile. Il est complètement sourd et souffre d’albinisme, ce qui lui donne un pelage blanc neige et des yeux bleus entourés de rouge.

La boule de poils a été confiée à l’association Greek Stray ResQ, en Grèce, où il fait craquer le personnel.

Malgré son incapacité à entendre le monde qui l’entoure, Casper est décrit comme un chiot heureux et plein d’énergie. Hélas, son pelage immaculé ne facilite pas son adoption.

Crédit Photo : Greek Stray ResQ

Comme le précisent nos confrères, le toutou cherche désormais une famille au Royaume-Uni, prête à lui donner la chance qu’il mérite.

Dans un communiqué, le refuge ne tarit pas d’éloges sur son pensionnaire : « Regardez la taille de ces pattes : ce gentil garçon est déjà imposant et va devenir un chien magnifique ».

Un chien vif et intelligent

L’organisation rassure également les futurs adoptants concernant la surdité de Casper. Elle explique que les chiens sourds sont capables d’apprendre rapidement les signes de la main.

Ils peuvent également tisser des liens très forts avec leurs maîtres et s’adaptent à leur nouvel environnement.

« Être sourd ne ralentit pas Casper le moins du monde », assurent les bénévoles de Greek Stray ResQ.

Avant d’ajouter :

« Les chiens sourds découvrent le monde grâce à la vue, au toucher et à l’odorat. Casper est jeune, vif et prêt à tisser un lien profond avec une personne qui s’investira auprès de lui ».

À noter que le chien a été examiné par un vétérinaire, pucé et vacciné. Il est donc prêt à rejoindre sa nouvelle maison.

Crédit Photo : Greek Stray ResQ

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Les internautes émus par son histoire

Son histoire n’a pas manqué de toucher les amoureux des animaux sur les réseaux sociaux. Beaucoup espèrent que le chiot trouvera bientôt une famille « prête à voir au-delà de ses handicaps ».

Sous la publication annonçant son adoption, une personne a écrit :

« Il mérite une famille et un foyer aimants. Quelqu’un aura beaucoup de chance d’adopter un chien aussi splendide ».

Une autre a ajouté :

« J’espère vraiment qu’il aura de la chance. Quelle beauté ! ».

On croise les doigts pour Casper !