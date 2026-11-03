Il perd son perroquet qui parlait avec l'accent britannique : quatre ans plus tard, c'est une vétérinaire qui frappe à sa porte, et l'oiseau ne parle plus la même langue

4 ans après sa disparition, un perroquet qui avait appris à parler anglais avec l’accent britannique a retrouvé son propriétaire. S’il était sain et sauf, il s’exprimait alors en… espagnol !

Être bilingue n’est pas l’apanage des humains.

Nigel, un perroquet gris du Gabon, en est le parfait exemple. Il s’exprime aussi bien dans la langue de Shakespeare que dans celle de Cervantes. Une compétence linguistique survenue après un long périple mystérieux.

Un perroquet fugue de son domicile en Californie

Les animaux ne cesseront jamais de nous étonner. C’est notamment le cas de Nigel, un Gris du Gabon. Vous l’ignorez peut-être, mais ce perroquet est connu pour son intelligence, sa sociabilité et sa docilité.

Très apprécié des propriétaires, il est aussi réputé pour ses talents d’imitation. Il est en effet capable de répéter les mots qu’il a appris et de les utiliser au bon moment. Impressionnant, n’est-ce pas ?

Nigel, lui, vivait à Torrance, en Californie, chez son propriétaire Darren Chick. Britannique, l’homme avait appris à son oiseau à parler avec l’accent anglais, rapporte The Washington Post.

Le hic ? Un beau jour de 2010, le volatile s’est envolé de son domicile…

Une vétérinaire retrouve l’oiseau quatre ans plus tard

Pendant quatre longues années, Nigel demeurait introuvable. En 2014, le perroquet a enfin donné un signe de vie.

L’animal a été découvert dans le jardin d’un couple de la ville, qui tenait un salon de toilettage pour chiens.

À l’époque, ils pensaient que Nigel appartenait à une autre habitante du coin, Teresa Micco. Cette vétérinaire californienne avait récemment passé une annonce pour son propre perroquet disparu.

Très vite, Teresa Micco s’est rendu compte que Nigel n’était pas son oiseau. Impressionnée par ses imitations, elle a décidé de retrouver son véritable propriétaire.

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Le volatile parle désormais espagnol

Pour mener à bien sa mission, la vétérinaire a d’abord scanné la puce électronique de l’oiseau.

À sa grande surprise, elle a réalisé qu’elle l’avait elle-même identifié quelques années plus tôt. Elle a ensuite consulté les registres de vente d’une animalerie, ce qui lui a permis de mettre la main sur les coordonnées de Darren Chick. Après cela, elle a fait un saut chez le Britannique pour lui faire part de sa trouvaille.

« Je suis allée chez lui, j'ai toqué. Je me suis présentée et j'ai demandé : “Avez-vous perdu un oiseau ?” Il a d'abord dit "non", mais je crois qu'il pensait que je voulais dire récemment », a-t-elle raconté au Daily Breeze.

Finalement, Darren Chick a reconnu son compagnon. Si Nigel était en bonne santé quatre ans après sa fugue, il parlait désormais en espagnol. Ce n’est pas tout. Il réclamait également un certain « Larry ».

Mais où était-il passé pendant tout ce temps ? Selon l’AP, le perroquet aurait en réalité été adopté par une famille de Torrance, en Californie, dont le grand-père était né au Guatemala. C’est pour cette raison qu’il a appris quelques mots d’espagnol. En revanche, personne ne sait qui est le fameux Larry ! Bien que bavard, Nigel semble vouloir taire cette partie de l'histoire. Le passé d’un autre perroquet presque entièrement déplumé reste lui aussi mystérieux pour le refuge qui l’a recueilli.