« Va te faire foutre » : un perroquet insulte le pompier qui vient le secourir sur le toit d'une maison

Pompier attirant un perroquet à lui sur un toit

Un perroquet coincé sur un toit a accueilli les pompiers qui venaient le sauver de la plus étrange, mais drôle, des manières.

Les pompiers à la rescousse d’un perroquet bloqué sur un toit

Les perroquets peuvent être un peu trop bavards. Cette petite manie peut donner lieu à une situation comique. Alors, quoi de plus normal que cette histoire se déroule chez les rois de l’humour : le Royaume-Uni.

C’est bien loin de ses terres d’origines, les plaines d’Amérique du Sud, que Jessie vit. L’oiseau est un ara turquoise et jaune qui a donné du fil à retordre aux pompiers britanniques. Comme le raconte le média Metro UK, Jessie a passé trois jours sur le toit d’une maison à Edmonton, dans le nord de Londres.

Le propriétaire du perroquet a appelé la Ligue Protectrice des animaux anglaise (RSPCA) car il n’arrivait pas à faire descendre l’oiseau. Sans succès, l’association a fait appel aux pompiers.

Un drôle d’échange entre Jessie et les pompiers

Pompier sur une échelle face à un perroquet sur un toitCrédit photo : Paul Wood

Le reste est digne d’une comédie. Les pompiers ont sorti l'artillerie lourde, comprenez la grande échelle. L’un d’eux a grimpé dessus pour rejoindre l’oiseau sur le toit de la maison. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il a été accueilli par Jessie avec… un flot d’insultes.

Pourtant, le propriétaire avait préparé les pompiers à la meilleure des rencontres. Avant qu’il monte sur l’échelle, le propriétaire à dit au pompier de dire « Je t’aime » à Jessie de façon à l’amadouer. Mais l’oiseau est resté de marbre, préférant insulter son sauveur. Il lui aurait ainsi dit d’« aller se faire foutre » (f*ck you dans sa langue maternelle).

Pompier sur une échelle atirant un perroquet bloqué sur un toitCrédit photo : Paul Wood

« Jessie était restée sur le même toit pendant trois jours et nous craignions qu'elle ne soit blessée, raison pour laquelle elle ne descendait pas. Nous avons alors découvert qu'elle avait un langage assez fleuri et qu'elle jurait sans cesse, ce qui nous a beaucoup amusés », a fait savoir le chef des pompiers, Chris Swallow.

Le propriétaire, qui préfère rester anonyme, parle également le Turc et le Grec avec son perroquet. Le pompier a donc tenté d'attirer Jessie en lui disant de venir dans ces deux langues. Finalement, Jessie n’était pas blessée, elle cherchait juste à prendre l’air. Elle s’est d’ailleurs ensuite envolée vers un autre toit puis dans un arbre avant de retrouver son propriétaire.

