Un adolescent de 15 ans survit miraculeusement à une attaque d'ours grâce à... son téléphone

En plantant ses crocs dans la victime, l'ours a fait exploser le téléphone, le faisant fuir

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Un ours

En Russie, un adolescent âgé de 15 ans a miraculeusement survécu à l’attaque d’un ours grâce à son téléphone, devenu arme répulsive.

L’incident s’est produit le jeudi 8 octobre, dans la région d’Altaï, en Russie, située entre le Kazakhstan et la Mongolie. Un jeune adolescent, âgé de 15 ans, était parti vérifier l’état de ses ruches, malgré l’état d’urgence décrété en raison de la présence d’ours.

L’adolescent est alors attaqué par un ours et tente de s’échapper en grimpant à un arbre. Cependant, l’ursidé, excellent grimpeur, réussit à rattraper sa cible et projette l’adolescent au sol en quelques secondes selon un témoin de la scène auprès des médias russes :

« Je l’ai entendu crier, j’ai tourné la tête et j’ai vu que l’ours était déjà en train de le faire tomber de l’arbre, alors j’ai lâché les chiens »

Sauvé par son téléphone

C’est alors que l’ours a planté ses crocs dans les fesses de sa proie, faisant exploser du même coup le téléphone qui se trouvait dans sa poche arrière. La détonation a effrayé l’assaillant qui a fini par le lâcher avant de détaler. Clairement, le téléphone a sauvé la vie de l’adolescent selon le service de police :

« Durant l’attaque, l’ours a endommagé le téléphone portable de la victime, qui a pris feu, provoquant une brûlure chez le mineur et effrayant l’animal »,

L’adolescent en est sorti vivant, mais dans un état critique. Il a été hospitalisé à la suite de multiples morsures, mais aussi à cause de blessures à la tête et au corps provoquées par l’explosion du téléphone.

Le médecin de l’hôpital local a déclaré que « le patient est arrivé avec de multiples blessures à la tête, au cuir chevelu, aux os du visage et au cou. Ce sont ces blessures qui ont représenté le plus grand défi. »

Un groupe de douze chasseurs a été déployé pour traquer et tuer l’ours responsable de l’agression.

La suite après cette vidéo

Les attaques d’ours en augmentation

La Russie connaît une recrudescence d’incidents impliquant des ours dans plusieurs régions, avec une vingtaine de décès recensés ces derniers mois. En août dernier, un spécimen a tué une jeune touriste de 29 ans, originaire de Novossibirsk, en déchirant sa tente dans un camping avant de l’entraîner dans la forêt.

The Moscow Time indique que la population d’ours bruns a plus que doublé depuis 1990, et s’élève désormais à 307 000 individus dans le pays. Les autorités en auraient abattu plus de 530 depuis le printemps.

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Ours

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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