Il suspend son carlin par les pattes arrière depuis son balcon : la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, l'ex-footballeur de 64 ans est arrêté

Au Salvador, un ancien joueur de foot professionnel a été interpellé par les autorités après avoir été aperçu en train de suspendre un chien à la fenêtre de son appartement.

Les images font froid dans le dos.

Il y a quelques jours, un habitant du Salvador a été filmé en train de maltraiter un animal. Une vidéo le montre en effet suspendant un chien par les pattes arrière au balcon de son appartement.

L’auteur des faits est un visage connu dans ce pays d’Amérique centrale, puisqu’il s’agit de l’ancien footballeur professionnel Héctor Alejandro Rosales Bonilla.

Un ex-footballeur salvadorien suspend son chien dans le vide

La scène s’est déroulée le mardi 20 octobre 2026, à San Salvador, capitale du pays, rapporte le magazine People.

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on aperçoit l’ex-footballeur, aujourd’hui âgé de 64 ans, tenir un petit chien par les pattes arrière, au-dessus du vide. Une séquence qui rappelle celle de ce chien maltraité, qui avait été retrouvé suspendu à un balcon.

Selon nos confrères américains, le sexagénaire, devenu dentiste, se trouvait au cinquième étage d’un immeuble au moment des faits. Il semble tenir un téléphone portable de l’autre main et le diriger vers la boule de poils.

De son côté, le canidé se débat et pousse des gémissements, la tête dirigée vers le bas. On entend alors un homme crier en arrière-plan : « Pourquoi fait-il ça ? ».

Quelques secondes plus tard, Héctor Alejandro Rosales Bonilla ramène le chien à l’intérieur de son logement.

Capturamos a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años de edad, quien esta tarde fue denunciado en redes sociales donde se le observa colgando de las patas a un perro desde el balcón de su apartamento. Será remitido por maltrato animal. No vamos a tolerar este tipo de acciones. #PlanControlTerritorial — PNC El Salvador (@PNCSV) October 21, 2026

Il a été interpellé par la police

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son geste a fait le tour de la toile. À la suite de la diffusion de la vidéo, les autorités ont appréhendé Héctor Alejandro Rosales Bonilla à son domicile, selon la Police nationale civile du Salvador (PNC) et le maire de la ville.

Sur place, les forces de l’ordre ont récupéré le chien qui avait été suspendu dans le vide, un carlin, ainsi qu’un autre chien.

Les policiers ont diffusé des photos de l’arrestation du suspect, les mains derrière le dos, qui semblent menottées. Selon People, il est poursuivi pour maltraitance animale présumée. Il doit désormais répondre de ses actes devant la justice.

« Nous ne tolérerons pas ce genre d’acte », a déclaré la PNC dans un communiqué.

En cas de condamnation pour maltraitance animale, le mis en cause risque jusqu’à quatre ans de prison.

La suite après cette vidéo

L’animal est en sécurité

Mario Durán, maire de San Salvador, a lui aussi réagi à cette affaire et a relaté les étapes du sauvetage sur X :

« Nous avons reçu un signalement via les réseaux sociaux concernant un petit chien victime de maltraitance animale », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« Immédiatement, notre équipe, en collaboration avec la PNC est intervenue et a réussi à le sauver. Il est désormais en sécurité et recevra les soins dont il a besoin ».

Les deux chiens d’Héctor Alejandro Rosales Bonilla ont été placés sous la protection des autorités. Une vidéo montre l’un des agents de police jouer avec l’un d’entre eux.