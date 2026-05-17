De Madrid à Miami, ce footballeur a payé 110 000 euros pour que son chien ne voyage pas en soute

Sergio Reguilón, footballeur espagnol évoluant à l’Inter Miami, a révélé la somme depensée pour permettre à son chien de le rejoindre en avion privé.

“C’est ça d’aimer son chien les gars” !

En se confiant sur le sacrifice financier réalisé pour son chien, Sergio Reguilon ne pouvait pas le dire autrement. C’est aussi ça d’avoir le porte-monnaie adéquat pour montrer cet amour.

Footballeur espagnol formé au Real Madrid, Sergio Reguilon, 29 ans, a récemment opéré un virage à 180 degrés. Après une expérience mitigée en Angleterre pendant plusieurs saisons, il signe, au mois de décembre dernier, un contrat avec l’Inter Miami en MLS, aux la ligue de football professionnel aux États-Unis.

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Les voyages et les déménagements font partie de la vie d’un sportif de haut niveau. Et quand il s’agit de changer de continent, le sacrifice privé est énorme car il est difficile de s’éloigner de ses proches. Cependant, Sergio Reguilon ne se voyait pas changer d’environnement sans son compagnon, qu’il a adopté en septembre 2024.

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Pas de voyage en soute pour le chien

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Invité sur la chaîne du vidéaste espagnol TheGrefg, le nouveau coéquipier de Lionel Messi a révélé avoir dépensé 110 000 euros pour faire voyager son chien de Madrid à Miami, en avion privé.

« Je suis en train de m’occuper du passeport de mon chien pour le ramener ici, aux États-Unis »

Le joueur espagnol a précisé que son chien est actuellement gardé par ses parents et sa compagne en Espagne.

« Je veux le ramener à Miami mais je ne veux pas le faire voyager dans la soute de l’avion car je ne veux pas qu’il passe un mauvais moment. C’est pour ça que je regarde pour un avion privé »

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C’est alors qu’il conclut en disant que c’est le prix à payer pour le bien-être de son chien. Des déclarations qui lui ont valu un torrent d’admiration de la part des internautes. Probablement l’action la plus décisive de sa carrière.