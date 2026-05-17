De Madrid à Miami, ce footballeur a payé 110 000 euros pour que son chien ne voyage pas en soute

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Sergio Reguilon avec son chien

Sergio Reguilón, footballeur espagnol évoluant à l’Inter Miami, a révélé la somme depensée pour permettre à son chien de le rejoindre en avion privé.

“C’est ça d’aimer son chien les gars” !

En se confiant sur le sacrifice financier réalisé pour son chien, Sergio Reguilon ne pouvait pas le dire autrement. C’est aussi ça d’avoir le porte-monnaie adéquat pour montrer cet amour.

Footballeur espagnol formé au Real Madrid, Sergio Reguilon, 29 ans, a récemment opéré un virage à 180 degrés. Après une expérience mitigée en Angleterre pendant plusieurs saisons, il signe, au mois de décembre dernier, un contrat avec l’Inter Miami en MLS, aux la ligue de football professionnel aux États-Unis.

Sergio Reguilon et Lionel Messi à l'Inter MiamiCrédit photo : Getty Images

Les voyages et les déménagements font partie de la vie d’un sportif de haut niveau. Et quand il s’agit de changer de continent, le sacrifice privé est énorme car il est difficile de s’éloigner de ses proches. Cependant, Sergio Reguilon ne se voyait pas changer d’environnement sans son compagnon, qu’il a adopté en septembre 2024.

Le chien de Sergio ReguilonCrédit photo : Instagram / Sergio Reguilon

Pas de voyage en soute pour le chien

La suite après cette vidéo

Invité sur la chaîne du vidéaste espagnol TheGrefg, le nouveau coéquipier de Lionel Messi a révélé avoir dépensé 110 000 euros pour faire voyager son chien de Madrid à Miami, en avion privé.

« Je suis en train de m’occuper du passeport de mon chien pour le ramener ici, aux États-Unis »

Le joueur espagnol a précisé que son chien est actuellement gardé par ses parents et sa compagne en Espagne.

« Je veux le ramener à Miami mais je ne veux pas le faire voyager dans la soute de l’avion car je ne veux pas qu’il passe un mauvais moment. C’est pour ça que je regarde pour un avion privé »

Sergio Reguilon avec son chienCrédit photo : Instagram / Sergio Reguilon

C’est alors qu’il conclut en disant que c’est le prix à payer pour le bien-être de son chien. Des déclarations qui lui ont valu un torrent d’admiration de la part des internautes. Probablement l’action la plus décisive de sa carrière.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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