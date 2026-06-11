Un pêcheur remonte un mérou de 230 kilos avec un appât hors norme, la vidéo de sa plongée à côté du colosse stupéfie les internautes

Un pêcheur américain a transformé une partie de pêche ordinaire en spectacle planétaire : son appât, déjà démesuré, n'était que le début d'une rencontre hors norme avec l'un des plus gros prédateurs de l'océan.

Une scène qui semble tout droit sortie d'un documentaire animalier.

Sur une vidéo devenue virale, le créateur de contenu Ryan Izquierdo (@ryanizfishing) accroche un poisson géant à son hameçon en guise d'appât… avant de ferrer un prédateur encore plus impressionnant quelques instants plus tard. La séquence, repérée par le média Tag24, a enflammé les réseaux sociaux.

Un appât géant… et une prise encore plus grosse

Tout commence à bord d'un bateau, où l'on voit le pêcheur fixer un énorme poisson-appât à un large hameçon avant de le laisser filer dans les profondeurs. La taille de l'appât est déjà spectaculaire. « Je pensais que l'appât était le gros poisson », a d'ailleurs commenté un internaute, résumant la stupeur générale.

Après une lutte acharnée, Ryan Izquierdo remonte un mérou massif d'environ 500 livres, soit près de 230 kilos. La prise figure visiblement parmi les plus belles de sa carrière, et sa réaction ne laisse aucun doute. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Le pêcheur plonge aux côtés du colosse

Dans une seconde séquence, l'homme se glisse dans l'eau et nage aux côtés du géant, offrant aux spectateurs une véritable mesure de l'animal. Comparé au plongeur, le mérou paraît presque irréel, comme venu d'un autre monde.

La scène met en lumière l'incroyable gabarit de certains des plus grands prédateurs marins. Les mérous figurent parmi les plus gros poissons osseux que l'on trouve sur les récifs coralliens. Ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes marins, en régulant les populations de poissons plus petits et d'autres espèces.

Le mérou géant, ou mérou Goliath, peut atteindre 2,5 mètres de long et dépasser les 360 kilos chez les plus grands spécimens. Capable de vivre plus de 50 ans, ce mastodonte chasse à l'embuscade : tapi dans une faille de récif ou une épave, il ouvre brusquement son immense gueule pour créer un puissant appel d'eau qui aspire ses proies entières.

Des internautes médusés

Sans surprise, la vidéo a déclenché une vague de réactions admiratives. Beaucoup soulignent que le poisson ressemble davantage à une créature de documentaire qu'à une véritable prise. « Je ne comprends toujours pas comment les lignes de pêche peuvent être aussi solides », s'étonne un autre spectateur.

D'autres s'interrogent en revanche sur le sort réservé à l'animal. Longtemps surexploité, le mérou Goliath a vu sa pêche interdite aux États-Unis et dans les Caraïbes dans les années 1990. L'espèce reste aujourd'hui considérée comme vulnérable, sa croissance très lente rendant sa récupération particulièrement fragile.

Au-delà du spectacle, ce type de vidéo a le mérite d'éveiller la curiosité du grand public sur la vie sous-marine et l'importance de protéger les habitats océaniques.

Et vous, qu'auriez-vous fait face à une telle prise ?