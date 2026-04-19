Un pêcheur se retrouve encerclé par des centaines de requins en pleine frénésie alimentaire

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Capture d'écran instagram

Lors d’une récente sortie en mer, un pêcheur américain a vécu une belle frayeur : il s’est retrouvé au cœurd’une frénésie alimentaire de requins.

Ce qui devait être une simple partie de pêche s’est transformé en scène digne du film Les Dents de la mer.

Parti pêcher, il se retrouve au milieu de prédateurs

Brett Barley est un surfer professionnel américain, qui pratique également la pêche en mer, rapporte People. Le lundi 13 avril, il s’est rendu au large de Cape Point, en Caroline du Nord, pour une sortie à bord de son jet-ski.

Mais cette balade a pris une tournure inattendue lorsqu’il est tombé nez à nez avec des requins tisserands jaillissant à la surface.

Crédit Photo : Brett Barley/Instagram

Il a partagé sur Instagram des vidéos de cette expérience aussi impressionnante que terrifiante, filmées avec sa GoPro. Sur ces images, on voit les squales sauter hors de l’eau et se déplacer autour de son embarcation.

Des requins en pleine frénésie alimentaire

Comme le précise l’Américain, il s’est retrouvé au cœur d’une frénésie alimentaire de requins. Ces animaux sont connus pour former des bancs et chasser en bondissant à travers des rassemblements de petits poissons, ce qui peut les propulser jusqu’à six mètres dans les airs.

« Une énorme frénésie alimentaire de requins a encerclé mon bateau alors que je pêchais aujourd’hui », a-t-il écrit en légende de sa publication, ajoutant que des centaines de prédateurs couvraient une vaste zone.

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Le surfeur a expliqué qu’un grand banc de poissons tambours (Sciaenops ocellatus), une espèce présente dans l’Atlantique ouest, est venu se joindre au festin.

« Les requins et les poissons coexistaient pour dévorer des menhadens… Un moment digne de National Geographic. Les choses que l’on voit à Cape Hatteras ne cessent jamais de m’étonner ! ».

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Fort heureusement, le pêcheur s’en est sorti indemne, et ne recommande pas de se retrouver dans ce genre de situation.

« J’ai eu beaucoup de chance qu’aucun ne me saute dessus ni ne percute mon matériel », a-t-il conclu.

Requin
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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