Il tente de chasser une araignée dans sa villa de vacances à Bali : quelques minutes plus tard, la maison estimée à 96 000 euros est partie en fumée

À Bali, un touriste népalais a déclenché un incendie dans la villa dans laquelle il séjournait après avoir tenté de chasser une araignée.

Les personnes souffrant d’arachnophobie pourraient comprendre l’envie de se débarrasser d’une araignée.

Direction Bali, où un touriste originaire du Népal a mis le feu à la villa qu’il occupait en voulant chasser une araignée. Résultat : la propriété est partie en fumée.

Un touriste met le feu à une villa en chassant une araignée

Cet incident s’est déroulé le 5 octobre, dans le village de Tibubeneng, au nord de Kuta, une destination touristique très prisée, rapporte le magazine People.

Gaorap Rana, un ressortissant népalais, a aperçu l’animal dans sa toile en entrant dans la salle de bain de sa propriété.

Crédit Photo : iStock

L’homme de 45 ans aurait alors tenté de faire fuir l’arachnide en mettant le feu à un morceau de papier. Le hic ? La suite des événements a pris une tournure désastreuse.

Comme le précise le média américain, la maison, estimée à environ 96 000 euros, aurait été entièrement détruite en quelques minutes.

L’incendie a ravagé l’habitation

De son côté, l’occupant des lieux a pu sortir à temps pour se mettre à l’abri. Selon un porte-parole de la police de Badung, le papier enflammé a été emporté par des vents violents et a embrasé le toit de chaume.

Le toit de la villa était constitué d’herbe à paillote, une plante vivace qui s’est enflammée, permettant au feu de se propager à la vitesse de l’éclair dans toute la bâtisse. Selon News.com.au, ce matériau est très inflammable.

Dans une vidéo partagée par le média, on peut voir des nuages de fumée s’élever de l’habitation, tandis que des habitants inquiets observent la scène. Une personne intervient et tente d’éteindre les flammes à l’aide d’un tuyau d’arrosage.

A frightened tourist was trying to oust a spider and accidentally burned down the entire villa. Full story: https://t.co/9qmlke5MCy https://t.co/xX5w27bhP7 — news.com.au (@newscomauHQ) October 15, 2026

À l’intérieur, les murs de la villa étaient noircis et les sols carbonisés. Les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie, dont la propagation a été favorisée par les « conditions chaudes et sèches » et les « vents violentes », selon les forces de l’ordre.

La suite après cette vidéo

Plus de 100 000 euros de dégâts

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Gaorap Rana aurait dû y réfléchir à deux fois avant d’utiliser cette technique. D’autant que les dégâts matériels sont estimés à 2 milliards de roupies indonésiennes (environ 106 000 euros), selon la police locale.

Toujours selon les autorités, aucune autre villa n’a été endommagée et personne n’a été blessé.

Pour l’instant, on ignore de quelle espèce d’araignée il s’agissait. Bali abrite des araignées venimeuses, mais ces animaux sont décrits comme «discrets, non agressifs et presque jamais rencontrés dans les hébergements touristiques », selon l’Unicare Clinic de l’île.

« Les araignées que vous êtes susceptibles de voir sont considérées comme inoffensives pour les humains », ajoute l’établissement.

À noter que Gaorap Rana a été entendu par les policiers après l’incident. Ce dernier a raconté sa version des faits. Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles poursuites judiciaires.

Affaire à suivre…