Une carcasse de baleine de 13 mètres s'échoue sur une plage très fréquentée et attire des grands requins blancs près du rivage

En Australie, la carcasse d’une baleine de 13 mètres échouée sur une plage très fréquentée attire des grands requins blancs près du rivage.

Un festin offert sur un plateau d’algues.

Il y a quelques jours, une baleine à bosse d’environ 13 mètres de long déjà morte s’est échouée sur une plage australienne, prisée par les habitants.

Depuis lors, la carcasse de ce géant des océans attire comme un aimant des prédateurs affamés, rapporte le magazine américain People.

Une baleine morte s’échoue sur une plage australienne

Lundi 28 septembre, de nombreux curieux se sont rassemblés sur City Beach, à Perth, en Australie-Occidentale.

Les badauds se sont réunis sur cette plage très populaire pour apercevoir la dépouille de la baleine.

Crédit Photo : Anna Lofi via Storyful

Selon la presse locale, le corps sans vie du cétacé avait été aperçu la veille, flottant à environ 7,5 km des côtes, avant de s’échouer le lendemain matin.

Interrogée par les médias, une biologiste explique que les baleines mortes flottent généralement à la surface. Elles sont ensuite emportées par le vent et les courants et poussées vers le rivage.

Une opération pour la déloger échoue

En début de semaine, une intervention a été mise en place pour déplacer le mammifère marin, qui pèse environ 31 tonnes.

Le hic ? Cette tentative a échoué car les équipes ne disposaient pas du matériel nécessaire pour l’extraire. Les agents déployés sur place utilisent désormais une grue pour terminer l’opération.

La commune de Cambridge, qui gère la plage, va prendre en charge les frais liés aux engins et à la main-d’œuvre nécessaires pour transporter la baleine jusqu’à une décharge, où elle pourrait être traitée dans les règles.

En attendant, la plage va rester fermée. Celle-ci est interdite au public pour une autre raison. L’échouage du cadavre du mégaptère a donné lieu à une scène pour le moins impressionnante.

Sur des images filmées par drone par Anna Lofi, une photographe freelance, on voit l’imposante carcasse de la baleine reposer sur le sable, tandis que des requins nagent dans les eaux peu profondes à proximité.

La suite après cette vidéo

Des grands requins blancs rôdent autour de la carcasse

Selon ABC News Australia, les restes de l’animal ont attiré plusieurs requins, dont des grands requins blancs, à quelques mètres seulement du rivage.

Un expert estime que les squales pourraient rester près de la plage de Perth « au moins une semaine », appâtés par les odeurs et les fluides libérés par la décomposition de la baleine.

Des spécialistes rappellent que les carcasses de baleines font partie des sources de nourriture les plus riches de l’océan. Les grands prédateurs raffolent de leur graisse très énergétique.

Crédit Photo : Anna Lofi via Storyful

Face au danger, les autorités ont donc décidé de fermer City Beach. De son côté, le maire, Gary Mack, a demandé aux utilisateurs de drones de ne pas s’approcher de l’animal mort.

Malgré l’interdiction, des centaines de familles se sont rendues sur place dans les jours qui ont suivi pour observer la baleine et les requins.