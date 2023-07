Les grands requins blancs bientôt présents sur les côtes françaises, selon une étude ?

Encore un effet redouté du réchauffement climatique : les grands requins blancs pourraient migrer vers le nord. Ainsi, nous pourrions les croiser au large des côtes de la Manche. Qu’en pensent les spécialistes ?

Crédit photo : iStock

Une étude affirme que ces prédateurs marins pourraient migrer vers le nord

Si cette question s’invite dans nos conversations aujourd’hui, c’est parce qu’un organisme nommé Ocearch a conduit une étude sur les océans, et plus précisément sur le comportement des grands requins blancs. Et les résultats de ces travaux ont été interprétés ainsi : ces prédateurs pourraient se déplacer de la mer Méditerranée vers les côtes de la Manche.



Pour en arriver à cette conclusion, cet organisme s’est basé sur les données récoltées par les balises GPS déposées sur plusieurs centaines de ces animaux marins. D’après les chercheurs qui ont mené cette étude, les grands requins blancs, ainsi que d’autres espèces, migrent vers le nord pour trouver de la nourriture. À terme, ces grands prédateurs pourraient remonter vers les côtes bretonnes.

Les grands requins blancs suivraient les phoques : une hypothèse largement controversée

D’après l’Ocearch, il serait donc possible d’apercevoir les ailerons de ces requins au large des plages bretonnes dans les années à venir. Et ce, à cause du réchauffement climatique. Ce phénomène est d'ores et déjà une cause attestée du déplacement des populations de phoques vers le nord. Or, ces derniers représentent une source de nourriture pour ces squales. Il ne serait donc pas illogique que ces derniers les suivent.



Cependant, certains biologistes marins ne sont pas du tout de cet avis. C’est le cas de Gregory Skomal qui a récemment fait part de son point de vue au journal "The Times". D’après lui, on n'a encore jamais vu de grand requin blanc au large des côtes bretonnes et cette situation n’est pas prête de changer. Une autre biologiste anglaise, spécialisée dans l’étude des requins, ajoute que si ces derniers suivaient les phoques migrant au nord, "nous en aurions déjà la preuve".



D’autres spécialistes sont de cet avis et mettent en avant le fait que les grands requins blancs voient leurs déplacements limités par la température de l’eau. Encore d’autres reconnaissent que quelques individus pourraient migrer vers l’Atlantique nord, mais ce phénomène garderait le statut d’exception.



En outre, tous les experts qui s’opposent à la vision de l’Ocearch dénoncent une étude peu poussée et un désir de faire peur aux gens. Une hypothèse reste tout de même probable d’après un biologiste. Les grands requins blancs pourraient migrer vers le nord si le courant océanique chaud de surface appelé "Gulf Stream" se modifiait de manière significative avec le réchauffement climatique. Ainsi, la modification des courants de l’océan Atlantique occasionnerait des changements de comportement chez ces animaux marins, mais cela ne pourrait arriver que dans plusieurs décennies.



Concrètement, dans les années à venir, si vous apercevez un grand requin blanc au large des côtes bretonnes, il s’agira, à coup sûr, d’un individu qui s’est perdu…

Soyez donc rassuré, vous pouvez vous baigner en toute sérénité le long des plages françaises.