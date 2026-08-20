Une famille perd son chat sur une aire d'autoroute... et passe ses 10 jours de vacances à tenter de le retrouver

En Isère, une famille a perdu son chat sur une aire d’autoroute. Ne voulant pas l’abandonner, la famille a passé ses 10 jours de vacances à le chercher.

Le 8 août dernier, une famille originaire de Versailles a décidé de partir en vacances dans les Hautes-Alpes. Stéphane, Murielle et leur fils Ewen, 29 ans, sont partis en voiture, tandis que leur fille Lola, 21 ans, devait les rejoindre en train à destination.

Crédit photo : Arest

Sur le trajet, la famille s’est arrêtée sur une aire d’autoroute pour se reposer. Là, Murielle a pris leur chat, Chanel, et l’a attaché avec un harnais pour qu’il puisse se dégourdir les jambes. Malheureusement, l’animal a eu peur et a réussi à se détacher.

“Nous avons décidé de faire une pause vers 13h sur l’aire d’autoroute de l’Isle-d’Abeau. Nous avions Chanel, le chat de ma fille Lola avec nous. Lola, elle, devait nous rejoindre sur notre lieu de vacances en train. Nous nous sommes garés volontairement loin de la foule, près du parking de Centaure. J’ai sorti Chanel de son sac et je lui ai mis son harnais avec sa laisse, pour qu’elle puisse prendre l’air. Elle est allée sous la voiture. Puis, tout à coup, quelque chose lui a fait peur. Elle a réussi à se défaire du harnais et elle est partie dans un buisson. On a essayé de la faire revenir mais elle s’est enfuie encore plus loin et on l’a perdue de vue”, a expliqué Murielle, la mère de famille.

Crédit photo : Ewan Lelias / Facebook

Ils passent leurs vacances sur l’autoroute

Tout comme ces parents qui ont oublié leur enfant sur une aire d’autoroute, les vacances de cette famille ont été compromises. En effet, personne n’a souhaité abandonner Chanel sur l’aire d’autoroute pour partir en vacances. Ainsi, Murielle, Stéphane et Ewen sont restés sur place et ont tout fait pour retrouver leur animal de compagnie. Lola a rejoint sa famille dès qu’elle a pu.

Crédit photo : Ewen Lelias / Facebook

La famille a passé 10 jours sur l’aire d’autoroute pour tenter de retrouver le chat. Pour cela, les vacanciers ont pris une chambre au Formule 1 du secteur. Le père, Stéphane, est reparti travailler il y a quelques jours.

“Des vacances, on en aura d’autres, ce n’est pas grave. Chanel est un membre de la famille, on ne peut pas la laisser, c’est impossible. Je m’en veux énormément en plus, c’est moi qui l’ai laissé s’enfuir”, a confié Murielle.

La suite après cette vidéo

Le chat est introuvable

La famille a tout fait pour retrouver son chat. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux, des rondes ont été effectuées tous les jours et toutes les nuits et des affiches ont été placardées dans le secteur. Une récompense de 500 euros est même promise à toute personne qui retrouvera Chanel. Des associations ont également apporté leur aide et les bénévoles ont prêté des cages pièges pour attirer le chat.

Contrairement à cette chienne qui a été retrouvée après avoir été volée sur l’autoroute, Chanel est toujours introuvable. Il s’agit d’une chatte de 1 an et 10 mois qui a le pelage noir et les yeux dorés, avec les tempes légèrement dégarnies. Elle est craintive mais pas sauvage et se laisse attirer avec de la nourriture.

Ce mardi 19 août, la famille n’avait toujours pas de nouvelle de sa chatte. Elle compte rester encore quelques jours dans le secteur. Après quoi, elle devra repartir chez elle.