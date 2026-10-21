Elle portait un répulsif anti-requin aux pieds, comme tout son groupe : une nageuse de 65 ans tuée lors d'une baignade matinale en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, une nageuse âgée d’une soixantaine d’années est morte hier matin à la suite d’une attaque de requin.

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Janine Lochrenberg

Une baignade matinale au large des côtes sud-africaines a viré au drame.

Janine Lochrenberg, 65 ans, a perdu la vie après avoir été mordue par un requin, rapporte le magazine People. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de sa mort.

Une nageuse tuée par un requin en Afrique du Sud

L’attaque s’est produite le mardi 20 octobre, aux alentours de sept heures du matin, à Orient Beach, à Kugompo, sur la côte sud-est de l’Afrique du Sud.

Janine Lochrenberg a été prise pour cible par un requin alors qu’elle nageait avec un groupe de nageurs en eau libre. Les autorités ont été dépêchées sur la plage peu après les faits.

Sur place, les agents ont découvert le corps de la victime, a indiqué le colonel Siphokazi Mawisa, porte-parole de la police de la province du Cap-Oriental, à Associated Press. Que s’est-il passé ?

Le corps sans vie de Janine LochrenbergCrédit Photo : Reuters

Les nageurs présents ce matin-là, dont Mike Loewe, assurent avoir entendu la sexagénaire crier avant de constater qu’elle avait subi de graves morsures à la cuisse et au haut du bras.

Selon Mike Loewe, tous les membres du groupe portaient un répulsif magnétique contre les requins aux pieds, y compris Janine Lochrenberg.

Ces derniers lui ont porté secours avant de la ramener vers le rivage. Ils ont alors tenté de la réanimer, sans succès. Un secouriste qui faisait partie du groupe a lui aussi essayé de la sauver. Mais il était trop tard. Janine Lochrenberg a été déclarée morte sur place.

Deux plages fermées après l’attaque

À la suite de l’attaque, la municipalité métropolitaine de Buffalo City a fermé Orient Beach et une autre plage située à proximité, par mesure de précaution.

Les autorités ont également appelé les personnes fréquentant les plages à ne pas se baigner dans les zones concernées et à rester vigilantes sur le reste du littoral.

« Nous sommes profondément attristés par ce tragique incident survenu ici, à Orient Beach, où une nageuse qui se baignait, a manifestement été attaquée par un requin et a perdu la vie », a déclaré Luzuko Buko, porte-parole de la municipalité, au média local SABC.

Orient BeachCrédit Photo : Getty Images

Le dernier décès confirmé lié à une attaque de requin dans la ville remontait à environ 1997, tandis que la dernière attaque de requin signalée datait de 2023.

La police a ouvert une enquête judiciaire sur la mort de Janine Lochrenberg pour comprendre ce qui s’est passé. Pour l’heure, on ignore quelle espèce de requin est à l’origine de son décès.

L’Afrique du Sud est connue pour abriter des grands requins blancs, les requins-tigres ou encore les requins-bouledogues.

La suite après cette vidéo

Les proches de la victime lui rendent hommage

La mort de la sexagénaire a profondément bouleversé les membres de la communauté de nageurs.

« Nous sommes une communauté très soudée. Nous adorons nager en pleine mer. C’est un immense choc. Pour certains, Orient Beach est considérée comme une plage sûre. Janine a simplement été celle que le requin a mordue », a confié Mike Loewe.

Hommage à Janine LochrenbergCrédit Photo : Facebook

De son côté, Margot, la sœur de la défunte, a décrit une femme qui adorait l’eau, même si elle savait qu’il y avait de requins dans la région.

La compagne de Janine Lochrenberg, Barbara Briceland, a expliqué que cette dernière était une nageuse expérimentée qui s’aventurait souvent loin dans les vagues. Toutes deux se réjouissaient à l’idée de prendre leur retraite et préparaient un road trop de trois semaines ensemble.

Sur les réseaux sociaux, ses amis, sa formation musicale et son club de nage ont tenu à lui rendre hommage. Tous soulignent que Janine Lochrenberg était passionnée par l’océan. Sa disparition laisse un grand vide parmi ses proches.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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