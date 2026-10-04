Une nouvelle espèce de lézard découverte à 4 800 mètres d'altitude dans les Andes

Une nouvelle espèce de lézard baptisée Liolaemus archipensis découverte au Pérou

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Une espèce de lézard découvert au Pérou

Au Pérou, un groupe de scientifiques a découvert une nouvelle espèce de lézard à 4 800 mètres d'altitude.

C’est le musée d’histoire naturelle de l’université de San Marcos qui a annoncé la nouvelle, ce samedi 3 octobre. La nouvelle espèce de lézard a été observée à plus de 4 800 mètres d’altitude dans la région andine méridionale d’Arequipa.

Un “progrès très important”

Elle été baptisée Liolaemus archipensis par les chercheurs qui ont publié leur découverte dans la revue scientifique Diversity :

"La description de nouvelles espèces représente un progrès très important pour la biodiversité de notre pays, surtout lorsqu'on utilise différentes lignes de preuve, comme les outils moléculaires et les caractéristiques morphologiques, c'est-à-dire les traits externes que présentent ces individus ou ces lézards"

Des colorations différentes

Le lézard mesure entre 6 et 8 centimètres et se caractérise par des différences de coloration entre les mâles et les femelles.

Les femelles ont des taches de forme quadrangulaire sur le dos, tandis que les mâles présentent des taches obliques accompagnées d'écailles blanches, une coloration qui leur permet de se camoufler dans les environnements rocheux.

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Une alimentation variée

Son alimentation comprend aussi bien de la matière végétale que de petits arthropodes, notamment des araignées, des coléoptères, des punaises et des larves de certains insectes. L'espèce est vivipare, c'est-à-dire que ses petits se développent à l’intérieur de la mère.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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