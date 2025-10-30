Cet ancien lézard qui vivait parmi les dinosaures existe toujours et il est aussi fascinant que terrifiant

Prédateur des profondeurs et véritable fossile vivant, le requin-lézard n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets.

Ce n’est un secret pour personne : les abysses abritent des animaux aussi fascinants que terrifiants.

Parmi ces monstres marins, on peut citer le diable noir des abysses, cette espèce vivant à plus de 2000 mètres de profondeur.

Ces fosses océaniques renferment également des fossiles vivants. En février 2025, des scientifiques ont capturé par hasard une espèce très ancienne de requin au large des côtes du Portugal.

Un requin préhistorique

Dans le cadre d’un projet de recherche, des spécialistes à bord d’un chalutier ont pêché un requin-lézard (Chlamydoselachus anguineus).

Une prise extraordinaire puisque cet animal est difficilement observable. Et pour cause : ce spécimen peut vivre jusqu’à 1570 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique et Pacifique.

Crédit Photo : DR

Comme le précise National Geographic, ce cousin éloigné d’autres requins mesurant près de deux mètres a peu évolué depuis son apparition sur Terre, il y a 80 millions d’années.

Aussi fou que cela puisse paraître, le requin-lézard vit dans les grandes profondeurs depuis l’ère des dinosaures.

Un redoutable prédateur

Reconnaissable grâce à son corps long et mince, ainsi qu’à sa tête ressemblant à un serpent, cette espèce préhistorique est dotée d’une mâchoire effrayante composée de plusieurs rangées de dents en forme de trident.

Cette caractéristique fait du requin-lézard un redoutable prédateur. Son régime alimentaire se compose principalement de calmars et de poissons. Cette créature évolue entre 500 et 1000 mètres de profondeur. Depuis sa découverte, elle a repérée dans l’Atlantique et dans les eaux japonaises et australiennes.

Pour les spécialistes, ce faible taux de reproduction rend ces animaux plus vulnérables aux changements environnementaux.

Une espèce encore méconnue

Selon Times of India, le requin-lézard se reproduit lentement. La femelle, quant à elle, a une période de gestation qui peut durer jusqu’à trois ans et demi. Elle donne généralement naissance à une portée composée de deux à quinze petits.

Du fait de son habitat en eaux profondes et de son comportement discret, le requin-lézard reste encore un mystère pour la communauté scientifique.

Une chose est sûre : le peu de données à disposition offre malgré tout un aperçu de l’histoire de l’évolution.