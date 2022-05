Cet artiste dessine des personnages de la pop culture sur des panneaux de signalisation, le résultat vaut le détour

Alexis Gallon est un artiste qui a de l’humour à revendre. Le Frenchy s’amuse à détourner les panneaux routiers avec des personnages issus de la pop culture, et le résultat risque de vous replonger en enfance.

Rick et Morty, Son Goku, Donatello… Ces personnages emblématiques de la pop culture ont marqué notre enfance et notre adolescence. Et ce n’est pas Alexis Gallon qui oserait dire le contraire.

Des panneaux de signalisation colorés

Ce graphiste, illustrateur et designeur français s’amuse à détourner les panneaux routiers avec des personnages de dessins animés, de films ou encore de mangas. Pour ce faire, il utilise des bombes de peinture et des marqueurs Posca.

Sans surprise, les oeuvres colorées du Limousin ne passent pas inaperçues. Sur son compte Instagram, Totoro, les Power Rangers ou encore SOS Fantômes prennent vie sur les panneaux de signalisation.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessus une sélection de son travail :

Crédit Photo : Alexis Gallon / Instagram

