Cet artiste représente nos personnages préférés de la pop culture... dans le métro

Passionné par les pouvoirs de l’intelligence artificielle, un artiste a décidé de l’utiliser pour représenter des personnages célèbres de la pop culture dans le métro, comme s’ils rentraient chez eux comme tout le monde.

Julian a.i. art est un homme passionné par l’art et fasciné par les pouvoirs de l’intelligence artificielle, qui permet de donner vie à ses nombreuses créations. Pour un nouveau projet, l’artiste a décidé de représenter des personnages célèbres de la pop culture dans le métro.

Sur les images, on peut voir des personnages célèbres issus des univers de Star Wars, Harry Potter, Marvel ou encore DC Comics. Tandis que les personnages de la saga Harry Potter semblent prendre le métro pour rentrer chez eux après une journée à Poudlard, les super-héros prennent les transports en commun après avoir sauvé le monde.

Crédit photo : @julian_ai_art

Sur les images, on peut voir les personnages affaissés sur leurs sièges avec les traits tirés et les yeux rouges, des caractéristiques qui prouvent que même les super-héros ne prennent pas de plaisir à être dans le métro. Quoi qu’il en soit, tous les personnages semblent mettre leurs super-pouvoirs de côté pour reprendre une vie normale, et le résultat est particulièrement original.

Des personnages célèbres dans le métro

Pour créer ces images, Julian a utilisé le logiciel Midjourney et a retouché les décors et les détails de ses créations avec Photoshop. Il a ensuite publié le tout sur son compte Instagram, qui totalise plus de 13 000 abonnés.

Ces images plus vraies que nature nous donnent l’illusion que nos personnages préférés sont comme tout le monde, et qu’il est possible de les croiser dans le métro. La preuve en images.

