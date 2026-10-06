Elle photographie son chien couronné de journaux pour dénoncer les préjugés sur les pitbulls : son portrait remporte le grand prix des Dog Photography Awards 2026

Les Dog Photography Awards 2026 ont dévoilé les 18 clichés qui ont remporté ce prestigieux concours de photographie mettant en valeur le meilleur ami de l’homme.

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Un chien avec une couronne et un collier en papier journal

Vous aimez les chiens ? Ce concours va vous plaire ! Chaque année, le Dog Photography Awards récompense les photographes qui ont pris les plus beaux clichés de chiens. Cette année, pour l’édition 2026, le jury du concours a reçu 1 900 images prises par des photographes originaires de 50 pays différents.

Les photographies ont été répertoriées dans six catégories allant du portrait à la photo documentaire. Au total, 18 photographies ont été sacrées puisque le concours récompense les trois meilleures photographies parmi six catégories : Portrait en extérieur, Action, Studio, Chiens et humains, Documentaire et Catégorie ouverte. Le meilleur cliché a également été désigné dans la catégorie Grand prix et Photographe canin international de l'année. 

La meilleure photographie du concours

Cette année, les photographes ont immortalisé des chiens sous tous les angles, en capturant leurs moments de complicité avec les hommes, en faisant un focus sur l’adoption et les chiens recueillis en refuge ou en montrant des scènes ludiques.

Un chien avec une couronne et un collier en papier journalCrédit photo : Katie Brockman / Dog Photography Awards 2026

Le grand prix du concours a été remporté par Katie Brockman, une photographe américaine qui a réalisé un portrait de son chien Caldwell en studio. Cette image en noir et blanc montre le regard porté sur les pitbulls et les races dites “bully”. On peut voir que le chien, attaché à une chaîne, porte une couronne et un collier faits à partir de journeaux. Selon la photographe, la laisse et les titres de presse symbolisent les préjugés qui pèsent sur ces chiens, tandis que la main et la couronne représentent les personnes qui défendent ces animaux. La photographe a fabriqué elle-même les accessoires à partir de vraies coupures de journeaux.

Sans plus attendre, découvrez les autres photographies qui ont été sélectionnées.

Catégorie "Portrait extérieur"

Un chien sur un pontCrédit photo : Elena Marchi / Dog Photography Awards 2026

Un chien devant une fresque représentant un chatCrédit photo : Susan Lang / Dog Photography Awards 2026

Un chien dans le désertCrédit photo : Kairi Laiapea / Dog Photography Awards 2026

Catégorie "Action"

Un chien court dans la neigeCrédit photo : Nika Kuplenk Golobič / Dog Photography Awards 2026Un chien joue avec un ballonCrédit photo : Gavriella Leon / Dog Photography Awards 2026

Le saut d'un chien dans la forêtCrédit photo : Linda Glomb / Dog Photography Awards 2026

Catégorie "Studio"

Un chien avec une couronne et un collier en papier journal Crédit photo : Katie Brockman / Dog Photography Awards 2026

Un Dalmatien dans de la fuméeCrédit photo : Jill Garrett / Dog Photography Awards 2026

L'évolution d'un chiot jusqu'à l'âge adulteCrédit photo : Belinda Richards / Dog Photography Awards 2026

La suite après cette vidéo

Catégorie "Chiens et humains"

Un chien et une femme au coucher du soleilCrédit photo : Sarah Ebner / Dog Photography Awards 2026

Un chien devant une femmeCrédit photo : Eco Lorka / Dog Photography Awards 2026

Un chien dans les bras d'un hommeCrédit photo : Santos Román / Dog Photography Awards 2026

Catégorie "Documentaire"

Des chiens derrière la grille d'un refugeCrédit photo : Tianhang Zhang / Dog Photography Awards 2026

Des chiens de traineauCrédit photo : Katie Gyltnes / Dog Photography Awards 2026

Des chiens de traineauCrédit photo : Katie Gyltnes / Dog Photography Awards 2026

Catégorie ouverte

Deux chiensCrédit photo : Elena Marchi / Dog Photography Awards 2026

Un chien en train de jouerCrédit photo : Callie Soden / Dog Photography Awards 2026

Un chien nageCrédit photo : Tianhang Zhang / Dog Photography Awards 2026

Des clichés tous plus beaux les uns que les autres pour mettre en valeur le meilleur ami de l’homme.

Et vous, laquelle est votre photo préférée ?

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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