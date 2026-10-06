Elle photographie son chien couronné de journaux pour dénoncer les préjugés sur les pitbulls : son portrait remporte le grand prix des Dog Photography Awards 2026

Les Dog Photography Awards 2026 ont dévoilé les 18 clichés qui ont remporté ce prestigieux concours de photographie mettant en valeur le meilleur ami de l’homme.

Vous aimez les chiens ? Ce concours va vous plaire ! Chaque année, le Dog Photography Awards récompense les photographes qui ont pris les plus beaux clichés de chiens. Cette année, pour l’édition 2026, le jury du concours a reçu 1 900 images prises par des photographes originaires de 50 pays différents.

Les photographies ont été répertoriées dans six catégories allant du portrait à la photo documentaire. Au total, 18 photographies ont été sacrées puisque le concours récompense les trois meilleures photographies parmi six catégories : Portrait en extérieur, Action, Studio, Chiens et humains, Documentaire et Catégorie ouverte. Le meilleur cliché a également été désigné dans la catégorie Grand prix et Photographe canin international de l'année.

La meilleure photographie du concours

Cette année, les photographes ont immortalisé des chiens sous tous les angles, en capturant leurs moments de complicité avec les hommes, en faisant un focus sur l’adoption et les chiens recueillis en refuge ou en montrant des scènes ludiques.

Crédit photo : Katie Brockman / Dog Photography Awards 2026

Le grand prix du concours a été remporté par Katie Brockman, une photographe américaine qui a réalisé un portrait de son chien Caldwell en studio. Cette image en noir et blanc montre le regard porté sur les pitbulls et les races dites “bully”. On peut voir que le chien, attaché à une chaîne, porte une couronne et un collier faits à partir de journeaux. Selon la photographe, la laisse et les titres de presse symbolisent les préjugés qui pèsent sur ces chiens, tandis que la main et la couronne représentent les personnes qui défendent ces animaux. La photographe a fabriqué elle-même les accessoires à partir de vraies coupures de journeaux.

Sans plus attendre, découvrez les autres photographies qui ont été sélectionnées.

Catégorie "Portrait extérieur"

Crédit photo : Elena Marchi / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Susan Lang / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Kairi Laiapea / Dog Photography Awards 2026

Catégorie "Action"

Crédit photo : Nika Kuplenk Golobič / Dog Photography Awards 2026 Crédit photo : Gavriella Leon / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Linda Glomb / Dog Photography Awards 2026

Catégorie "Studio"

Crédit photo : Katie Brockman / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Jill Garrett / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Belinda Richards / Dog Photography Awards 2026

La suite après cette vidéo

Catégorie "Chiens et humains"

Crédit photo : Sarah Ebner / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Eco Lorka / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Santos Román / Dog Photography Awards 2026

Catégorie "Documentaire"

Crédit photo : Tianhang Zhang / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Katie Gyltnes / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Katie Gyltnes / Dog Photography Awards 2026

Catégorie ouverte

Crédit photo : Elena Marchi / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Callie Soden / Dog Photography Awards 2026

Crédit photo : Tianhang Zhang / Dog Photography Awards 2026

Des clichés tous plus beaux les uns que les autres pour mettre en valeur le meilleur ami de l’homme.





Et vous, laquelle est votre photo préférée ?