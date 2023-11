20 photographies de chiens sublimes, récompensées au concours “Dog Photographer of the Year Awards”

Comme chaque année, le concours de photographie de chiens, intitulé “Dog Photographer of the Year Awards” a couronné de sublimes clichés de nos boules de poils.

Depuis 2021, le concours annuel “Dog Photographer of the Year Awards” récompense les plus belles photos de chiens. Le concours se divise en plusieurs catégories : “portrait et paysage”, “action”, “studio” et “chiens et personnes”.

Cette année, le premier prix se matérialise par un joli chèque de 2000 dollars, mais aussi du matériel de photographie, un trophée gravé, des tirages d’art et le livre annuel du concours. L’objectif de l’événement est de reconnaître et célébrer les meilleures photographies de chiens à travers le monde, mettant en lumière une variété incroyable de chiens et talents artistiques.

20 photographies magnifiques de chiens

Au total, l’édition 2023 a reçu environ 1440 photographies provenant de plus de 50 pays. Sur les quatres catégories représentées, un vainqueur a été désigné, ainsi que plusieurs finalistes. Découvrez ci-dessous les 20 plus belles photos issues du concours “Dog Photographer of the Year Awards 2023” !

"Catch It" - 3ème place, catégorie "Action"

Crédit photo : Anne-Laurie Léger

"Fly High in the Sky" - Finaliste, catégorie "Action"

Crédit photo : Anne-Laurie Léger

"Black on Black" - Finaliste, catégorie "Studio"

Crédit photo : Maddie Newton

"The Leia Organa Look" - Finaliste, catégorie "Studio"

Crédit photo : Tina Stahl

"Golden Girls" - Finaliste, catégorie "Action"

Crédit photo : Rosalind Phang

"Almost Got It" - Finaliste, catégorie "Action"

Crédit photo : Desiree Nickerson

"Sharing is Funny" - Finaliste, catégorie "Action"

Crédit photo : Rut Casanellas

"Ballerina" - Finaliste, catégorie "Studio"

Crédit photo : Anna Averianova

"Catch the Sunray" - Finaliste, catégorie "Portrait et paysage"

Crédit photo : Karin Bruhin

"Grey Old Love" - Finaliste, catégorie "Studio"

Crédit photo : Jessica Olsen Eriksson

"Wave Jumper" - Finaliste, catégorie "Action"

Crédit photo : Michelle Dawkins

"Ascending Serenity" - Finaliste, catégorie "Portrait et paysage"

Crédit photo : Sanna Sander

"Wired Hair" - Finaliste, catégorie "Studio"

Crédit photo : Chloé Brown

"Red" - Finaliste, catégorie "Action"

Crédit photo : Michelle Dawkins

"Guess on Fly" - Finaliste, catégorie "Action"

Crédit photo : Alessandro Grandoni

"Furry Friends" - Finaliste, catégorie "Portrait et Paysage"

Crédit photo : Stine Grind

"Lost and Found" - Finaliste, catégorie "Dog and People"

Crédit photo : Sabrina Theden

"Serene Snowfall" - Finaliste, catégorie "Portrait et paysage"

Crédit photo : Grace Fieselman

"Caravaggio Today" - 1ère place, catégorie "Dog and people"

Crédit photo : Mercury Megaloudis

"Stormy Sea" - Finaliste, catégorie "Portrait et paysage"

Crédit photo : Julia Haberichter