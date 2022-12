Expulsées de leur appartement, ces jumelles de 74 ans vont passer Noël dans la cave

Simone et Christiane, deux soeurs jumelles âgées de 74 ans ont été expulsées de leur appartement. Elles vont passer Noël dans la cave de leur immeuble.



Voilà une histoire tragique qui ne devrait pas avoir lieu. Celle de Simone et Christiane, jumelles âgées de 74 ans, qui ont été expulsées récemment de leur appartement niçois, où elles sont nées, par la police au mois d’octobre.

C’est le quotidien Nice Matin qui a révélé cette tragique histoire, qui a ému la population locale. À l’approche des fêtes, elles se sont réfugiées dans la cave de leur immeuble où elles vont vraisemblablement passer Noël.

« Un agent m’a pris par le bras et c’était fini » confie Christiane.

Expulsées après la revente de leur immeuble

La raison de leur expulsion ? L’immeuble a été vendu suite au décès de la précédente propriétaire. Le nouveau propriétaire souhaitait alors récupérer le logement qu’elles occupaient gratuitement grâce à leur statut de concierges.

« Ça été vendu, on n’a aucune dette, on a toujours tout fait dans les règles. On nous avait promis de rester. On ne sait pas où sont les papiers » déplorent-elles.

Se retrouvant à la rue, elle se sont donc réfugiées dans la cave de l’immeuble où leurs conditions de vies sont indignes. Privées d’eau et d’électricité, elles dorment sur des tapis à même le sol. Elles ne souhaitent pas être relogées, mais simplement retourner dans l’appartement qui les a vu naître : « Je ne veux rien, je veux juste retourner ici, je sais que je suis têtue » avoue Christiane.

« On est prêtes à vivre dans cette cave jusqu’à ce qu’on retourne ici, dans notre appartement » insiste-t-elle auprès de BFM TV.

Il leur faudra bien du courage et de la solidarité, et la médiatisation de leur situation pourrait leur donner un coup de pouce.